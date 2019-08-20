Суд в Архангельской области оштрафовал экоактивистов 

В Архангельской области суд оштрафовал троих противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес, сообщает корреспондент Радио Свобода Елена Владыкина.

Александр Песков оштрафован на 700 рублей за то, что прошел на закрытую территорию фирмы, строящей полигон. Также на 700 рублей оштрафован Эдуард Лужков, пытавшийся сфотографировать удостоверение полицейского в момент задержания Пескова. Андрей Христофоров (известный также как Древарх Просветлённый) оштрафован на 900 рублей.

Трое активистов были задержаны на станции Шиес 17 августа. Андрею Христофорову, инвалиду второй группы, стало плохо в отделе полиции. Его отпустили спустя сутки после задержания, хотя по закону полиция не может задерживать человека с инвалидностью второй степени. Причина его задержания до сих пор неизвестна.

В поселке Шиес Архангельской области московские власти строят мусорный полигон для долговременного хранения твёрдых бытовых отходов из Москвы. Жители области считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе. Больше года архангельские активисты в Шиесе проводят акции и митинги в защиту поселка от мусорного полигона.