Арестованный по "дадинской статье" активист признан политзаключённым

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключённым активиста Константина Котова, арестованного по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах.
В пресс-релизе "Мемориала" отмечается, что "сам факт преследования по неправовой и антиконституционной статье 212.1 УК даёт основание сделать вывод о незаконности и политическом характере преследования Котова".
Правозащитники подчёркивают, что процесс над активистом происходит на фоне усиления репрессий в отношении участников мирных акций протеста.
Представители "Мемориала" также считают, что рекордно быстрое предварительное следствие по делу Константина Котова свидетельствует о намерении властей использовать его для давления на организаторов и участников протестов.
"Мемориал" требует закрыть уголовное дело в отношении Котова и всех обвиняемых по статье, которую ему вменяют.
- Константин Котов – программист и гражданский активист. Он стал первым обвиняемым по так называемой "дадинской" статье, которого отправили под арест во время следствия. Поводом для уголовного дела против Котова стали три административных протокола – за пост в Фейсбуке с призывом на несогласованную акцию, а также за участие в несогласованных шествиях.
- Следствие по делу Котова завершилось в рекордные сроки – всего через день после предъявления обвинения. Всего оно продолжалось два с половиной дня. 12 августа Котов был задержан, а уже 15-го следствие завершилось. 14 августа суд отправил Котова в СИЗО.
- Статья о неоднократном нарушении правил проведения митинга получила неофициальное название "дадинской" по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы. В феврале 2017 года, после того как Конституционный суд уточнил толкование статьи, приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления.