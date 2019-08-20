Арестованный по "дадинской статье" активист признан политзаключённым

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключённым активиста Константина Котова, арестованного по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах.

В пресс-релизе "Мемориала" отмечается, что "сам факт преследования по неправовой и антиконституционной статье 212.1 УК даёт основание сделать вывод о незаконности и политическом характере преследования Котова".

Правозащитники подчёркивают, что процесс над активистом происходит на фоне усиления репрессий в отношении участников мирных акций протеста.

Представители "Мемориала" также считают, что рекордно быстрое предварительное следствие по делу Константина Котова свидетельствует о намерении властей использовать его для давления на организаторов и участников протестов.

"Мемориал" требует закрыть уголовное дело в отношении Котова и всех обвиняемых по статье, которую ему вменяют.