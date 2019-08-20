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Путин пытается выдать своих за "желтых"

Президент РФ вручает букет супргуге президента Франции

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Владимир Путин впервые высказался о московских протестах. Его конечно же не спросили об этом дома, свои журналисты. Его спросили иностранные, по ходу визита во Францию. И он конечно же попытался сравнить московские уличные акции с акциями французских "желтых жилетов". Как до него это уже не раз сделало российское федеральное ТВ. В эфире - Николай Петров, Александр Кынев, Никита Понарин, Аркадий Дубнов (все - Россия), Жорж Нива, Гелия Певзнер и Николай Кобляков (Франция). Ведущая Елена Рыковцева

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