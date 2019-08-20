Испания отправляет военный корабль за беженцами у берегов Италии

Испания отправила военный корабль к итальянскому острову Лампедуза, чтобы забрать более ста беженцев с судна неправительственной организации "Open Arms". Корабль ВМС Испании достигнет острова через три дня. Предполагается, что он переправит беженцев на испанскую Майорку.

Мигранты находятся на "Open Arms" уже 19 дней. Их высадка на берег оказалась невозможной из-за запрета итальянских властей. Некоторые беженцы стали прыгать в воду в попытке добраться до берега. Не менее десяти человек были спасены катерами итальянской береговой охраны.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился принять судно с мигрантами. Правительство Испании призвало найти "европейское решение проблем миграции".

Около трёх недель назад спасатели из "Open Arms" подобрали в Средиземном море мигрантов, которые на резиновых лодках пытались добраться из Ливии в Европу. Итальянские власти разрешили сойти на берег только 27 несовершеннолетним мигрантам, которые находились на судне без сопровождения взрослых.

По неподтверждённым данным организации "Врачи без границ", накануне более 100 мигрантов могли погибнуть при крушении у берегов Ливии. Береговая охрана Ливии информацию пока не комментировала.

Центральная часть Средиземного моря – самый опасный в мире маршрут для беженцев, отмечают "Врачи без границ". В 2019 году при переправе через него уже погибли не менее 426 человек, в том числе дети.