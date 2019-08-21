Адвокат: дело против сестёр Хачатурян могут прекратить

Уголовное дело в отношении сестёр Хачатурян может быть прекращено. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Паршина.

Следствие доказало правдивость показаний сестёр Хачатурян о том, что их отец, Михаил Хачатурян истязал и сексуально домогался дочерей. Об этом говорится в постановлении Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна - в связи со смертью подозреваемого. Защита сестёр Хачатурян надеется, что установленные следователями факты морального и физического насилия помогут им доказать, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и их уголовное преследование будет прекращено.

Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в Москве летом 2018 года. Девушки сами вызвали полицию и в ходе допроса признались в убийстве отца. Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтвердили, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

В июне Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестёр. После этого в нескольких городах России и зарубежья начались серии одиночных пикетов в поддержку Хачатурян. Участники акций выступают против тяжёлой квалификации преступления. Сейчас сестёр обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору, им грозит до 20 лет лишения свободы. Младшую сестру Марию признали невменяемой, её дело рассмотрят отдельно.