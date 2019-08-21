Ресторан "Армения" закрыл страницу в ФБ после иска к организаторам акции

Руководство ресторана "Армения" на Тверской улице в Москве ограничило доступ к странице заведения в фейсбуке после массовой критики в связи с иском к организаторам акций протеста 27 июля. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

За три дня пользователи соцсети обрушили рейтинг ресторана с пяти до двух баллов. Большинство жалоб, по данным "Эха Москвы", касались обслуживания - некачественной еды, шума, грязи и невежливого персонала. Некоторые призвали объявить бойкот заведению, кто-то написал, что ресторан должен обслуживать Росгвардию.

Ресторан "Армения" принадлежит компании "Анкор", которая подала иск к организаторам несогласованного митинга 27 июля в Москве на 550 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба за закрытие заведения в день акции. Среди ответчиков по иску — Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь и Илья Яшин. 19 июля Тушинский суд принял иск к рассмотрению.

После появления информации об иске журналист Сергей Ежов обратил внимание, что компания недавно стала подрядчиком МВД. Первый контракт заключили в начале августа.

Помимо компании "Анкор" иски к незарегистрированным кандидатам на выборы в Мосгордуму и оппозиционерам подали "Мосгорстранс" и госучреждение "Автомобильные дороги". Они требуют возместить им убытки на сумму в 12 с половиной миллионов рублей.

На акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, многие участники былиарестованы. Более семидесяти участников протеста получили травмы при разгоне мероприятия властями. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому проходят 14 человек. Ни один из них вины не признал.