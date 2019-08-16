Организаторы акции 27 июля получили иски на 13 миллионов рублей

К незарегистрированным кандидатам на выборы в Мосгордуму и оппозиционерам подали иск на сумму почти 13 миллионов рублей из-за акции 27 июля в Москве. Компенсации потребовали "Мосгортранс", госучреждение "Автомобильные дороги" и компания "Анкор", сообщает "Интерфакс".

Иск направлен к оппозиционерам Алексею Навальному, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Юлии Галяминой, Владимиру Милову, Георгию Албурову и Олегу Степанову. Заявители считают их организаторами протестной акции и требуют возместить убытки. "Мосгортранс" оценил ущерб в 1,2 миллиона рублей, госучреждение "Автомобильные дороги" – в 11,5 миллионов рублей, компания "Анкор" – в 551 тысячу рублей.

На акции 27 июля за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, многие участники арестованы. Более семидесяти участников протеста получили травмы при разгоне мероприятия властями. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько уголовных дел о нападении на сотрудников правоохранительных органов.