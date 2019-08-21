Новым послом США в России может стать Джон Салливан, который сейчас занимает пост заместителя госсекретаря Соединённых Штатов. Об этом сообщило во вторник издание New York Times. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о после в Москве, заявил, что "вполне может назначить" на этот пост Салливана. Он отметил, что Салливан пользуется "большим уважением" госсекретаря Майка Помпео.

Нынешний посол Соединённых Штатов Джон Хантсман уходит в отставку в начале октября. Известно об этом стало несколько недель назад. В прессе назывались различные кандидатуры на пост главы американской миссии в Москве. В их числе было, в частности, имя спецпредставителя США по Северной Корее Стивена Бигана. В среду, однако, Биган заявил, что не будет занимать должность посла в России, чтобы сосредоточиться на достижении прогресса в деле денуклеаризации Северной Кореи, сообщает "Голос Америки".

Салливан не является карьерным дипломатом. Ранее он работал юристом на различных позициях в государственных учреждениях США, в том числе в администрации Джорджа Буша. Пост заместителя госсекретаря он занимает с 2017 года.