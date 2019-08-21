От бюджетников требуют прийти на Сахарова в День российского флага

Сотрудников бюджетных учреждений призывают и вынуждают прийти на митинг-концерт, посвященный Дню российского флага, который запланирован в Москве на проспекте Сахарова 24 августа. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала Varlamov News и читатели сайта Meduza.

Varlamov News публикует два скриншота писем, адресованных неназванным организациям. В одном говорится, что в праздновании участвуют 120 сотрудников, а также содержится просьба "выразить пожелания по участию в вышеуказанном мероприятии".

Во втором письме от руководителей подразделений компании, которая "принадлежит на 100%" столичным властям", требуют принять личное участие и организовать явку сотрудников. В комментарии уточняется, что от организации на митинг-концерт должны явиться 110 человек. Тем, кто пойдёт, обещают отгулы.

Meduza пишет, что жене одного из читателей, работающей на муниципальном предприятии, обещали три отгула за посещение мероприятия на Сахарова. Также не отказываться от участия в митинге потребовало от студентов руководство филиала Московского политехнического университета в Коломне, сообщает издание со ссылкой на одного из учащихся.