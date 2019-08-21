От бюджетников требуют прийти на Сахарова в День российского флага

Сотрудников бюджетных учреждений призывают и вынуждают прийти на митинг-концерт, посвященный Дню российского флага, который запланирован в Москве на проспекте Сахарова 24 августа. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала Varlamov News и читатели сайта Meduza.
Varlamov News публикует два скриншота писем, адресованных неназванным организациям. В одном говорится, что в праздновании участвуют 120 сотрудников, а также содержится просьба "выразить пожелания по участию в вышеуказанном мероприятии".
Во втором письме от руководителей подразделений компании, которая "принадлежит на 100%" столичным властям", требуют принять личное участие и организовать явку сотрудников. В комментарии уточняется, что от организации на митинг-концерт должны явиться 110 человек. Тем, кто пойдёт, обещают отгулы.
Meduza пишет, что жене одного из читателей, работающей на муниципальном предприятии, обещали три отгула за посещение мероприятия на Сахарова. Также не отказываться от участия в митинге потребовало от студентов руководство филиала Московского политехнического университета в Коломне, сообщает издание со ссылкой на одного из учащихся.
- Заявку на митинг численностью 50 тысяч человек на проспекте Сахарова подали вице-президент Российской ассоциации героев, депутат Госдумы от Москвы, член партии "Единая Россия" Николай Антошкин и заместитель председателя правления Российского союза ветеранов Афганистана, бывший руководитель московского муниципального образования "Пресня" Пётр Петров.
- По словам организаторов цель митинга – патриотическое воспитание молодёжи. В организации мероприятия им помогает мэрия Москвы, она же предложила провести его на проспекте Сахарова.
- Организаторы митинга-концерта пообещали участие в нём музыкантов Тимати и Дениса Майданова. Однако они это отрицают. Тимати, по словам его агента, находится в отпуске, а Майданов сообщил, что в этот день будет на Дне города во Всеволожске.
- Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать на проспекте Сахарова 24 августа очередную акцию оппозиции за честные выборы и в поддержку политзаключенных. Власти города заявили, что проведение митинга "создаст помехи движению" и "ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной инфраструктуры".
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