Московское издательство Corpus открыло предварительный заказ на подготовленную совместно с редакцией Русской службы Радио Свобода книгу "Застолье Петра Вайля", которая появится в продаже осенью 2019 года. В книгу вошли эссе, воспоминания и размышления известного писателя, созданные им за письменным, журнальным, дискуссионным, обеденным столами.

"Застолье Петра Вайля" - сборник выступлений у микрофона Радио Свобода за время работы на станции. Вайль был мастером краткого жанра задолго до появления Фейсбука. Сегодня его выступления можно назвать постами. Книгу составили эссе о русской и западной литературе, о кино, ярких личностях, выставках, путешествиях, кулинарном искусстве, обществненно-политических проблемах России.

Специально для сборника подготовили свои тексты коллеги и друзья Вайля – Сергей Гандлевский, Александр Генис, Андрей Плахов, Алексей Цветков, Григорий Чхартишвили и другие. В книгу включены воспоминания вдовы писателя Эльвиры Вайль, публикуются редкие снимки из личных архивов, фотографии обложек книг.

"Застолье Петра Вайля" выходит к 70-летию со дня рождения литератора и сотрудника Радио Свобода. Вайль (1949-2009) провел у микрофона Радио Свобода свыше 20 лет, сперва как внештатный, а с 1989 года как постоянный сотрудник Нью-Йоркского бюро Радио Свобода. В 1992 году возглавил бюро в Нью-Йорке, с 1995 года – сотрудник Пражской редакции Русской службы, помощник директора Русской службы по информационному вещанию. В последние годы жизни занимал пост главного редактора Русской службы. В 2009 году Радио Свобода учредило стипендию "Свободная русская журналистика" имени Петра Вайля, которой удостаиваются лучшие внештатные корреспонденты редакции.

Вечером 29 сентября 2019 в программе радио и видеопередач "Свободы" - специальный эфир памяти Вайля.