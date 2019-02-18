Стипендию имени Петра Вайля получила Светлана Прокопьева

Лауреатом стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" за 2018 год стала внештатный корреспондент Радио Свобода в Пскове Светлана Прокопьева. Прокопьева сотрудничает с Русской службой с 2014 года. Она - автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России.

Cтипендия имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" учреждена в 2009 году в память об известном писателе и многолетнем сотруднике Русской службы в год 60-летия со дня его рождения. Лауреат стипендии – лучший, по мнению редакции, внештатный корреспондент Радио Свобода – проходит стажировку в Московском бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода или в штаб-квартире медиакорпорации в Праге. В прежние годы лауреатами стипендии имени Петра Вайля становились корреспонденты Радио Свобода в Киеве, Крыму, Нью-Йорке, Сочи, в Кировской, Саратовской, Томской, Ульяновской и Челябинской областях.

В начале февраля в Пскове против Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Признаки этого преступления усмотрели в выступлении журналистки в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", посвященном теракту в здании управления ФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года. Текст выступления перепечатало издание "Псковская лента новостей". Роскомнадзор вынес предупреждения обеим редакциям; решениями псковского мирового суда они оштрафованы.

Прокопьева, дважды допрошенная по факту публикации в Следственном комитете, не считает себя виновной. Мера пресечения в отношении журналистки не выбрана, обвинения Прокопьевой не предъявлены.

В ее поддержку выступили международные правозащитные и журналистские организации, некоторые российские политики и общественные деятели. В Пскове состоялся митинг в защиту Прокопьевой и свободы слова в России. "Расследование, ведущееся против Светланы Прокопьевой, – это попытка заставить независимого журналиста замолчать", – заявила 8 февраля Дэйзи Синделар, исполняющая обязанности президента корпорации РСЕ/РС. Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила действия российских властей против Прокопьевой и редакций псковских СМИ как "злоупотребление антитеррористическим законодательством для подавления свободы слова". Международная правозащитная организация "Репортёры без границ" назвала расследование случая публикации "безосновательным" и подвергла критике российские власти за сравнение свободно высказанного мнения с поддержкой терроризма.