Россельхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 миллиардов рублей

Экономический ущерб от лесных пожаров в России с начала этого года составил около семи миллиардов рублей. Об этом заявил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов. Глава ведомства отметил, что точно оценить ущерб пока невозможно.

По мнению Климова, ситуация стабилизировалась. Общая площадь лесных пожаров в Сибири сейчас составляет 1,121 миллиона гектаров. Из них 1,013 миллиона — труднодоступные территории.

Самая сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае, там введён режим ЧС. Чрезвычайная ситуация объявлена также в Иркутской области, Бурятии и Якутии.

В этом году в Сибири произошли одни из самых мощных лесных пожаров. Дым они них достигал территории США и Канады. Российские власти долгое время отказывались тушить очаги возгорания, заявляя, что опасности населённым пунктам нет и тушить огонь — экономически невыгодно.

В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб. Основными причинами ведомство назвало, в частности, нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники и неукомплектованность пожарной охраны в регионах.