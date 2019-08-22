Трое осужденных на Украине россиян проходят процедуру оформления обмена

Осужденных на Украине россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова должны в ближайшее время обменять на находящихся в заключении в России украинцев. Как сообщил сегодня ТАСС адвокат Валентин Рыбин, его подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена.

Одинцов и Баранов были признаны на Украине виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно. Мефедова обвиняют в сепаратизме по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. 19 августа этого года он был освобождён под залог и сообщил, что готов к обмену.

Вчера сразу несколько российских СМИ сообщили о том, что Россия и Украина готовятся к обмену заключёнными.

Агентство "Интерфакс" утверждает, что Киеву могут быть переданы пятеро граждан Украины, осужденных в России за совершение различных преступлений и доставленных недавно в изолятор "Лефортово". Речь идёт о Владимире Балухе, Станиславе Клыхе, Александре Кольченко, Павле Грибе и Николае Карпюке, по данным агентства, их могут передать на Украину для дальнейшего отбывания наказания.

По данным "Коммерсанта", уже до сентября на Украину будут отпущены моряки военных кораблей, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе. Источник РБК, знакомый с ходом переговоров об обмене, подтвердил, что решение о передаче моряков было принято ещё "давно" и что, скорее всего, это произойдет в августе.

Однако вчера Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей 13 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, до конца октября. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России.