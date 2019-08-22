Россия до Лиссабона: соцсети об идеях Макрона и Трампа

На этой неделе в социальных сетях без преувеличения обсуждаются судьбы Европы и мира.

Всё началось с того, что Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост, написанный на русском языке:

Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока.



Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений.



Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией.

Дмитрий Колезев:

Макарон наш (на самом деле, хорошо, конечно).

Игорь Клямкин:

«Россия – очень глубоко европейская страна», - написал президент Франции Эммануэль Макрон. Думаю о том, может ли написать такое президент российский.

Игорь Эйдман:

Макрон назвал Россию "глубоко европейской страной", пытаясь таким образом оправдать свою коллаборацию с Путиным. На самом деле все наоборот. Историческая принадлежность России к европейской культуре – аргумент за то, чтобы не иметь никаких дел с ее антиевропейским режимом.

Договариваться с Путиным – значит уничтожать европейские перспективы России.

Уважаемые западные лидеры, если вы хотите помочь России стать подлинно европейской страной, полностью бойкотируйте правящий азиатско-бюрократический имперский режим, который сделал ее врагом Европы и европейских ценностей.

Евгений Понасенков:

Вот вам, придурки, радовавшиеся Макрону (вы еще Трампа ненавидите?): "Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке. В сообщении он охарактеризовал Россию как «глубоко европейскую страну», где «налицо» прогресс в политическом и экономическом развитии".

Ирина Гончаренко:

О времена, о нравы... :( Оказывается, можно руководить великой Францией, будучи пигмеем – привечая военного преступника, пожимая ему руку.

Германия, Италия, .... – туда же: все заигрывают со "вставшей с колен" путинской РФ. Выродились Черчилли. Измельчала Европа.... Позор.

Павел Шехтман:

В конце концов нельзя требовать от Макрона, чтобы он был лучшим украинцем чем президент Украины. Если президент Украины уже почти согласен признать войну каким-то недоразумением и приближается к формуле "мир любой ценой", то Макрону вполне естественно вести себя в отношении Украины так как он себя повел и думать исключительно об интересах французского бизнеса. Другой вопрос что они предают стратегические интересы Запада. Но давайте наконец скажем горькую истину: "Запад" каким мы его знали и каким он до сих пор остается в кошмарах российской пропаганды, воинственный, уверенный в себе, выстроенный на последовательной системе либеральных и демократических ценностей и способный формулировать свои стратегические интересы - этот Запад кончился после победы в Холодной войне. Его больше нет.

Аркадий Бабченко:

Всеми возможными способами Эммануэль Макрон попытался показать своему российскому гостю, что Париж определился - с Россией нужно дружить. Французский президент не скупился на лесть и заявил, что мечтает о Европе от Лиссабона до Владивостока.

Да без проблем, Эммануэль. Путин мечтает об этом же!

С одной только маленькой поправкой.

От Владивостока до Лиссабона.

И не совсем Европа.

Леся Золотарёва:

Кто верит в Европу до Владивостока, получит потом Россию до Лиссабона (перевод с украинского - РС)

Антон Громов:

С кем Макрон там намерен «архитектуру безопасности» выстраивать? С государственными террористами и наследниками большевиков, которые массово убивают людей в войнах и проводят геноцид автохтонного населения самой России? Для Макрона, похоже, «развитие» франко-российских отношений это вечное положение оккупированной России в статусе ресурсной колонии, когда чекисты и номенклатура продают за гроши наши с вами ресурсы просвещённым европейцам для их безбедной жизни в искусственном раю. Их всех вполне устраивает статус-кво и совершенно не волнует нарушение прав человека - типичная колониальная политика. Предлагаю французам и остальным европейцам рассказать об этом в комментариях под постом. Пока они будут жать руки диктатора ради скупки краденного - не будет мира, не будет безопасности, не будет Европы от Лиссабона до Владивостока.

P.S. На месте коллег из стран Балтии я бы напрягся, так маленькими шажками такие лидеры могут подвести нас к новому пакту Молотова-Риббентропа.

Егор Холмогоров:

Происходящие в недрах «Европы» процессы – демографические, политические и культурные – привели к фактическому отрыву Запада от европейских корней. Города заполнены закутанными по глаза женщинами, выросшими на «убийствах чести». Белый англосакс в США обязан испытывать чувство стыда не только перед потомком африканских рабов или индейцев, но и перед японцем (за что? за Перл Харбор?)

По сути, доктрина современной «толерантности» и «мультикультурализма» это всё тот же накат на европейское наследие, но уже не по внешним границам, а по внутренним. При этом торжествует менее ценная сторона западной культуры – её научно-технические достижения, цивилизация комфорта, пресловутый либерализм, а отбрасывается ядро – Христианство, европейский персонализм и уважение к праву, интеллектуальная свобода, глубина традиций и порыв к высокой культуре.

И именно здесь главное лукавство всего того, что говорится Макроном о России и Европе и о «европейских ценностях» в связи с Евросоюзом. Ценностями современного Евросоюза являются не европейские ценности, а их отрицание. Фактически ЕС подменил старинные тысячелетние устои Европы коктейлем из либерализма, феминизма, ЛГБТ-активизма и… антиевропейской «антиколониальной» риторики леваков.

Евросоюз превратился в один из главных инструментов обазиачивания и африканизации современной Европы.

Кроме того, выяснилось, что Макрон и Дональд Трамп всерьёз раздумывают о воссоздании G8 или хотя бы приглашении России на один из ближайших саммитов "Семёрки".

Илья Вайцман:

Трамп тоже, но Макрон успел предать первым. Вообще, наблюдать за тем, как европейская цивилизация самозабвенно занимается саморазрушением (США тоже ее часть, и то, как тамошняя Демократическая партия старается доказать, что Трамп еще не так плохо, как могло бы быть с ними - само по себе то еще шоу) довольно интересно и поучительно.

Плохо только, что приходится делать это находясь на той же самой планете.

Александр Володарский:

Вообще удивительно насколько Макрон сдулся. Сразу после его избрания в нем видели чуть ли не надежду Европы. И он пытался играть в сильного политика: жёстко вести себя и с Трампом, и с Путиным, всячески утверждать свое доминирование в качестве альфа самца, вплоть до переигрывание Трампа в игре рукопожатий.

Куда это все подевалось? Второй срок ему определенно не светит, но мог бы первый с достоинством хотя бы досидеть, не превращаясь в живое воплощение шуток про французов и белые флаги.

А Трамп поддерживающий возвращение России в G8 - это предсказуемо и смешно, конечно.

Алексей Лапшин:

Судя по интернету, мнения разделились: Эммануэль Макрон - или "продажный", или "очень наивный". Это по поводу его встречи с Путиным. Меня все же несколько удивляют эти позиции. Неужели можно думать всерьёз, что пользователь социальных сетей, диванный в целом человек понимает, кто такой Путин, а Макрон, прошедший все ступени мировой иерархии, не понимает. Вот такой наивный "ботаник". Инфантилизм блогеров зашкаливает.

Мир движется к технотронному постгуманистическому обществу. Макрон и Путин - фигуры этого процесса, хотя и представляют разные социумы. Подавлять гражданские выступления в Париже умеют не хуже, чем в Москве. Слышали про людей с выбитыми глазами после разгона выступления "желтых жилетов"? Макрон и Путин понимают друг друга намного лучше, чем представляется нашим негодующим либералам.

Иван Преображенский:

Конечно прикольно, что в восьмерке будет страна (если Путин еще согласится), против которой остальные семь ввели санкции.

Вы в такое верите?

Михаил Кригер:

Сейчас Трамп предложил вернуть нашу страну в G8. По его словам прогнали нас оттуда потому, что Обаму, дескать, "Путин переиграл", и Обама, мол, предложил от нас избавиться. Эта инициатива то ли поддержана, то ли вообще исходит от президента Франции Макрона.

Вот такие лидеры свободного мира. Оказывается, Путина прогнали за то, что "переиграл..." Не за то, что агрессор, кровавый мясник, патологический лжец, не за то, что удушил в своей стране свободу, уничтожил правосудие, оживляет людоедские режимы, душит изо всех сил украинскую свободу, крышует своих корешей и еще много в чем уличен, а всего лишь "Обама обиделся за то, что переиграл его Путин..."

Очень разочаровывает человечество. Это вроде как "авангард свободного мира", повторюсь. И вот такие лидеры. Это при том, что уже вроде был опыт 80-летней давности. Тогда тоже вроде пытались не ссориться с отчаянным парнем, который тоже не очень уважал соседские границы и свободу собственных граждан. Но я не уверен, что господин Трамп достаточно вник в ту историю и хочет в нее вникать.

Я даже уже не уверен в том, что, надумай Путин вторгнуться в страны Балтии, НАТО придет им на помощь, а не придумает какой-нибудь очередной "минский" (амстердамский, копенгагенский, брюссельский.... и т. д.) формат для бесконечных консультаций. Дай бог мне ошибиться.

Короче, разочаровывает человечество.....

Антон Немцов:

Я считаю, что это президент США абсолютно прав. Россия должна быть во всех главных международных организациях. Возвращение в ПАСЕ задало правильный тренд.

Это хороший тренд, потому что все международные организации - это площадки для диалога. Следовательно отсутствие России в этих организациях - это отсутствие диалога. А отсутствие диалога - это всегда очень плохо для всех.

Против этой идеи уже выступили Великобритания и Германия. Отдельный пост на своей странице написал президент Украины Владимир Зеленский:

С марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым по-прежнему оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны.

Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", – отметил глава Украинского государства.



Я благодарен тем странам, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета. (перевод с украинского взят с сайта "Гордон")

Тина Канделаки:

Геополитика современности напоминает мне Телеграм-канал «Владей миром».



Дональд Трамп и Эммануэль Макрон высказываются тут за приглашение Владимира Путина на саммит G7. Борис Джонсон вспоминает про «Новичок» и вместе с Ангелой Меркель высказывается против возврата к формату G8. Читаем этот обмен мнениями и не расстраиваемся.



Во-первых, противоречий внутри «Семёрки» по экономическим, политическим и военным вопросам столько, что Россия играет роль громоотвода, давая лидерам единственную тему для демонстрации подобия общей позиции. Во-вторых, США не готовы отойти от политики доминирования по любым вопросам, и поэтому G7 превратилась в очень условное объединение государств, в котором каждая сторона преследует свой личный интерес.



Ровно в этот момент ключи от админки находит ВладиМир Зеленский. Человек с таким именем ну никак не может упустить этот инфоповод и, как настоящий спойлер, вставляет свои пять копеек в дискуссию, участником которой он не может быть по определению, и зачитывает свой список требований по допуску России в закрытый клуб мировых лидеров: Крым — вернуть, нарушителей границы — освободить и прекратить конфликт на Донбассе, а иначе — ни-ни.



Удобно, конечно, не прилагая никаких усилий к реальному решению проблем, возникших из-за преступной политики прежде всего в отношении собственного народа, писать пресс-релизы и ждать, что все случится само собой.



Между тем Украина неоднократно признавала отказ от выполнения Минских соглашений, так что poker face за карточным столом — это хорошо, но не тогда, когда все игроки знают, что ты постоянно блефуешь.

Мария Захарова:

Уважаемый господин Президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв.

1. дипломатия - это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей.

Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения - средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может «вновь занять своё место в повестке дипломатии».

2. Находиться в повестке (в данном случае, видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) - означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию «семёрка» обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно.

3. Если под «высокой дипломатией» Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является всё-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки и в реализации мировой политики. Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соотвественно Украина обязана их выполнить.

4. Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности.

Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски.

Сергей Марков:

Конечно, это и признание роли России в мире, и признание, что политика изоляции России потерпела крах уже несколько лет назад. И выражение стремления Трампа и Макрона к лидерству.

Но верить не надо. Это еще и попытка манипулировать психологией Владимира Путина. Их эксперты советуют ими манипулировать Путиным, который, как они думают, уязвлен, что его "выгнали из Большой Восьмерки" и готов идти на уступки, чтобы ему "позволили сидеть в одной кампании мировых лидеров". Поэтому перед Россией будут махать Большой Восьмеркой как морковкой, и требовать сдать Донбасс, потом позволить развиваться российскому майдану, а потом и Крым подвесить. И будут все время требовать все больше и больше. Одновременно финансируя развитие антипутинского майдана. И не пригласят в Большую Восьмерку никогда, ссылаясь на нежелание Британии и Канады.

В ответ Россия будет делать вид, что она верит сладким речам, и требовать от Запада "пройти свою часть пути", - то есть отменять санкции и добиться от Киева выполнять Минск 2, закончить войну на Донбассе и закончить войну с русским языком и православием на Украине, отстранить "партию войны". И прекратить информационную войну против России, отказаться от политики провокаций, типа дела Скрипалей и химического оружия в Сирии.

С четким пониманием, что Россию не вернут в Большую Восьмерку, потому что Большая Семерка это собрание США и их младших союзников. А Россия не хочет быть младшим партнером США.

Западные лидеры, видя невозможность изоляции Путина, пытаются манипулировать Путиным, основываясь на убеждении, что это стареющий теряющий популярность лидер, обуреваемый психологическими комплексами неполноценности и старости. И легко манипулируемый. Так им шепчут на ухо путинские враги. Но это не так.

В реальности Путин не обуреваемый комплексами жертва переходного возраста, а жесткий супер опытный лидер почти без возраста. А популярность Путина среди населения больше, чем у любого лидера Большой Семерки. В прекрасной физической, интеллектуальной и психической форме. В возрасте "акме политического лидерства ", то есть на пике сплава набранного опыта и сохранившейся силы. С холодной головой. Со стальными нервами. Спокойно смотрящий своими холодными глазами на своих суетящихся партнеров. А иногда и смотрящий сквозь них. Доказавший всему миру, что Россия опять великая держава, а он великий лидер. И понимающий, что именно за это Россию и его лично и ненавидят и атакуют "уважаемые партнеры", которых он видит насквозь. И не верит им.

Константин Косачёв:

Президент Трамп допустил возвращение России в «семерку»-«восьмерку». Можно было бы вновь отнести на счёт его экстравагантности. Но аналогичная мысль прозвучала накануне и в Париже в ходе переговоров В.В.Путина с президентом Макроном - он, судя по всему, инициатор. То, что сигналы синхронно пришли из двух столиц «семерки», причём в обоих случаях - настойчиво ищущих возможность подтвердить своё политическое лидерство - весьма симптоматично. Осмелюсь предположить, что налицо отражение складывающегося понимания внутри «семерки», что, отказавшись от взаимодействия с Россией, соотвествующие страны всего лишь «выстрелили в ногу» самим себе, низведя прежде могущественную структуру к формату мало кому интересного «междоусобчика».

Но симптоматичность не тождественна торжеству. Оснований для радости не вижу от слова «совсем». Россия - под санкциями стран «семерки», и гипотетическое возвращение в этот формат нашей страны при неизменных обстоятельствах означало бы заведомое признание неравенства там прав и возможностей участников. Разумеется, для России это не может быть приемлемым.

Но даже если предположить чудо - отмену санкций, формат «восьмерки» все равно останется для России крайне неудобным, так как по-прежнему будет являть собой формулу «семь плюс один». Где нас будут коллективно убеждать (принуждать?) признать все прелести западного мироустройства и вступить в ряды адептов нового либерального порядка. Отодвинув на второй план собственные национальные интересы и наших партнёров в третьих странах, прежде всего на Востоке, но не только. Ведь в 90-е, при Ельцине, этого от России «семерке» почти удалось добиться. Будут, вне всякого сомнения, пытаться и впредь.

Поэтому полностью согласен с В.В.Путиным, что для России «семерка»-«восьмерка» не самоцель, упрашивать никого не собираемся. Равно как и с вторым его тезисом - что от диалога в любых форматах, но на равных и к взаимной пользе, мы тоже не отказываемся.

Развивая эту мысль, осмелюсь высказать одну идею. На мой взгляд, возвращение России в «семерку» имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки «семь против одного». А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что, если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счёт присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров? С учётом масштабов экономик и влияния на мировую политику они имеют на то все необходимые основания. Да, ни в Китае, ни в Индии эта тема не обсуждается и не актуальна. Да их в «семерку», в отличие от России, никогда и не приглашали: не для того она задумывалась, чтобы объединять мир - скорее, чтобы его разделять. Ну и что? Наши отношения в треугольнике РИК, вдохновлённые к жизни ещё Е.М.Примаковым, позволяют «тройке» обсуждать между собой любые, в том числе самые смелые идеи. Без Пекина и Дели двигаться вперёд, разумеется, ни в коем случае нельзя. Но договорившись друг с другом (если получится) - предлагать дальнейшее обсуждение коллективу «семерки» от коллектива «тройки». Ведь превращение «семерки» в «десятку» было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы.

Армен Гаспарян:



Лидеры европейских стран–участниц G8 выступили против возвращения России в международный клуб. Их вовсе не смущает, что против возвращения России выступила сама Россия. Что превращает монологи Макрона и Меркель совсем уже в абсурд.

Владимир Соловьёв:



Живут в своём мире. Путин уже несколько раз говорил, что нам этот формат не интересен. Сами включают, сами исключают, потом сами с собой обсуждают стоит ли возвращать Россию , сами себе объясняют на каких условиях , вот только мнение России забывают спросить.

Марат Баширов:



Трамп продуманно стебанулся, а все как с ума сошли с G7. Начали подбрасывать нам конфетки в виде 8-ки и выдвигать условия.