Учёные из России и других стран требуют закрыть "московское дело"

Учёные из научных и учебных заведений России и других стран выступили с требованием прекратить преследование участников мирных акций протеста в Москве. Авторы открытого письма, опубликованного сайтом "Троицкий вариант", призывают российские власти остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции.
Научные сотрудники присоединяются к требованию освободить 14 человек, которые проходят обвиняемыми по "московскому делу" о массовых беспорядках.
"Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума – конспирология, а вместо общественного диалога – уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего", – говорится в открытом письме.
Под обращением подписались более пятидесяти учёных из России, Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Чехии и других стран. На прошлой неделе с аналогичным требованием выступила Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков.
- Акции оппозиции в центре Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже больше месяца. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестованы 14 человек. Правозащитники и юристы отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.