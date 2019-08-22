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Задержание Юлии Галяминой на выходе из спецприемника

Задержание Юлии Галяминой на выходе из спецприемника
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Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину по административному делу об организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Накануне сотрудники полиции задержали Галямину прямо на выходе из спецприёмника в Можайске, где она отбывала уже второй подряд административный арест. 6 августа суд в Москве арестовал Галямину на 15 суток. Её признали виновной в участии в несанкционированном митинге, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов. Ранее Галямину арестовали на 10 суток за участие в акции 27 июля. Тогда её обвинили в организации несогласованного митинга.

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