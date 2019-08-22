В городе Катлан Кемеровской области неизвестные попытались сжечь дом юриста Дмитрия Миропольцева, которого ранее избили, сообщило издание "Сибирь. МБХ медиа" со слов самого активиста. Миропольцев считает, что это связано с его антикоррупционными расследованиями.

"Заказчики нападения на меня не унимаются и плевать им на резонанс. Дом обработан огнезащитой. Тлел до утра, не загораясь толком, но крыша изнутри выгорела", – сказал активист. По предварительным данным, неизвестные совершили поджог через слуховое окно.

Миропольцев заявил, что это продолжение психологического давления на него.

7 августа на Дмитрия Миропольцева напал неизвестный. По словам активиста, к нему подошёл неизвестный крепкого телосложения в толстовке с капюшоном и медицинской маске. Он протянул руку, чтобы поздороваться, и Миропольцев решил, что это его знакомый. "Неожиданно он нанёс удары, потребовал перестать "копать" под администрацию Калтана", – заявил активист.

Миропольцев связал это нападение со своей гражданской деятельностью. Он рассказал, что по его жалобе была признана незаконной "схема финансирования муниципальных дорожников". По словам пострадавшего, "это более 50 миллионов рублей в год".