"Мемориал" объявил журналиста Гаджиева политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным обвиняемого в финансировании терроризмадагестанского журналиста Абудулмумина Гаджиева. Правозащитники требуют его немедленного освобождения, говорится в сообщении на сайте "Мемориала".

Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня. Суд по мере пресечения журналисту проходил в закрытом режиме. Подробности обвинения не раскрывались, а следователи заявляли, что вину Гаджиева подтвердили другие подозреваемые. При этом один из них утверждал, что дал показания под пытками.

В конце июля следствие изменило текст обвинения. Если раньше Гаджиева обвиняли непосредственно в финансировании запрещённого в России "Исламского государства", теперь его считают "идейным вдохновителем" сбора средств.

По версии прокуратуры, журналист дагестанского издания "Черновик" вступил в "преступный сговор" с основателем благотворительного фонда "Ансар" Исраилом Ахмеднабиевым. В своих статьях Гаджиев якобы побуждал читателей вносить пожертвования на счета фонда, который, как полагает следствие, передал не менее шести миллионов рублей членам "Исламского государства". При этом в материалах дела нет ни одной ссылки на подобные публикации.

Гаджиев в суде назвал текст обвинения "абсолютным бредом ". По его словам в 2011 году, когда он брал интервью у Ахмеднабиева, на которое ссылается следствие, не существовало ни "Исламского государства", ни благотворительного фонда "Ансар".

Коллеги Гаджиева считают его уголовное дело сфабрикованным. Они заявляют, что его преследуют за его журналистскую деятельность. Освободить Гаджиева потребовал международный Комитет по защите журналистов.