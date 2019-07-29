Журналисту дагестанского "Черновика" изменили текст обвинения

Следствие изменило роль дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева в возбуждённом в его отношении деле о финансировании терроризма. Об этом сообщает правозащитная организация "Мемориал" со ссылкой на адвоката Шамиля Магомедова.
По словам адвоката, если раньше Гаджиева обвиняли непосредственно в финансировании запрещённого в России "Исламского государства", теперь его считают "идейным вдохновителем" сбора средств.
По версии прокуратуры, журналист издания "Черновик" вступил в "преступный сговор" с основателем благотворительного фонда "Ансар" Исраилом Ахмеднабиевым. В своих статьях Гаджиев якобы побуждал читателей вносить пожертвования на счета фонда, который, как полагает следствие, передал не менее шести миллионов рублей членам "Исламского государства". При этом в материалах дела нет ни одной ссылки на подобные публикации.
Ранее в понедельник Советский районный суд Махачкалы оставил без изменения постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева. На заседании суда журналист назвал текст обвинения "абсолютным бредом", пишет "Коммерсантъ". По его словам в 2011 году, когда он брал интервью у Исраила Ахмеднабиева, на которое ссылается следствие, не существовало ни "Исламского государства", ни благотворительного фонда, который Ахмеднабиев позднее возглавил.
- Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня. Суд по мере пресечения журналисту проходил в закрытом режиме. Подробности обвинения не раскрывались, а следователи заявляли, что вину Гаджиева подтвердили другие подозреваемые. При этом один из них утверждал, что дал показания под пытками.
- В июне три еженедельные газеты Дагестана – "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" – вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Гаджиева. Его коллеги считают уголовное дело сфабрикованным. Освободить Гаджиева потребовал международный Комитет по защите журналистов.