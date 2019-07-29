Журналисту дагестанского "Черновика" изменили текст обвинения

Следствие изменило роль дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева в возбуждённом в его отношении деле о финансировании терроризма. Об этом сообщает правозащитная организация "Мемориал" со ссылкой на адвоката Шамиля Магомедова.

По словам адвоката, если раньше Гаджиева обвиняли непосредственно в финансировании запрещённого в России "Исламского государства", теперь его считают "идейным вдохновителем" сбора средств.

По версии прокуратуры, журналист издания "Черновик" вступил в "преступный сговор" с основателем благотворительного фонда "Ансар" Исраилом Ахмеднабиевым. В своих статьях Гаджиев якобы побуждал читателей вносить пожертвования на счета фонда, который, как полагает следствие, передал не менее шести миллионов рублей членам "Исламского государства". При этом в материалах дела нет ни одной ссылки на подобные публикации.

Ранее в понедельник Советский районный суд Махачкалы оставил без изменения постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева. На заседании суда журналист назвал текст обвинения "абсолютным бредом", пишет "Коммерсантъ". По его словам в 2011 году, когда он брал интервью у Исраила Ахмеднабиева, на которое ссылается следствие, не существовало ни "Исламского государства", ни благотворительного фонда, который Ахмеднабиев позднее возглавил.