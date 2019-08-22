Студент ВШЭ получил 8 суток за акцию в поддержку Егора Жукова

Суд в Москве арестовал на 8 суток студента Высшей школы экономики Артёма Тюрина, сообщает проект "Апология протеста". Поводом послужил пикет в поддержку другого учащегося этого вуза – Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках из-за акции 27 июля.

Четверо студентов ВШЭ были задержаны 5 августа около здания главного управления МВД по Москве. На Тюрина тогда составили административный протокол об организации несогласованной акции.

Ещё одного участника пикетов Дениса Левена ранее оштрафовали на 15 тысяч рублей по обвинению в нарушениях на публичном мероприятии. Аналогичные протоколы составили на Полину Калашник и Софию Давыдову