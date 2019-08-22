Ради льгот для "Роснефти" и "Газпром нефти" могут повысить налоги

Министерство финансов рассматривает возможность компенсировать 600 млрд рублей потерь бюджета из-за налоговых вычетов для "Роснефти" и "Газпром нефти", повысив налоги для всей отрасли на добычу нефти и попутного газа, выяснил "Коммерсантъ". В министерстве подтвердили "Коммерсанту", что такая идея прорабатывается.

Налоговые льготы для "Роснефти" и "Газпром нефти" на сумму 600 млрд рублей ранее одобрил Владимир Путин. Льготы касаются проекта по разработке Приобского месторождения: "Роснефть" осваивает северную часть, а "Газпром нефть" — южную. Приобское месторождение считается высокообводненным, а запасы относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" добыла на нем 26 млн тонн нефти в 2018 году, «Газпром нефть» — 11,5 млн тонн.

С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – "Юганскнефтегаза". "Роснефть" аргументировала необходимость тем, что понесла прямые потери из-за сделки ОПЕК+ об ограничении объемов добычи нефти: компания не добыла из-за них 22 млн тонн нефти. Такой аргумент использовался в письме первого вице-президента "Роснефти" Павла Федорова к замглавы Минфина Илье Трунину, отправленном в середине июня. "Роснефть" предупреждала что без льгот добыча на Приобском начнет снижаться, что приведет и к потере доходов бюджета.

В этой связи будет сделано исключение из моратория на налоговые льготы для нефтяников до 2024 года, который предложил ввести в июле вице-премьер Антон Силуанов. В результате "Роснефть" получит десятилетний вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 46,5 млрд рублей в год, а "Газпром нефть" — на 13,5 млрд рублей в год. В "Роснефти" считают, что положительный эффект для бюджета будет выше. 21 августа первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров оценил прирост добычи на своей части Приобского месторождения за весь срок действия льгот в 70 млн тонн нефти, а дополнительные налоговые поступления в бюджет составят 660 млрд руб.

Поскольку в ближайшее время бюджет за счет льгот для "Роснефти" и "Газпром нефти" недосчитается 600 млрд рублей, Минфин изучает вариант с повышением НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ, пишет "Коммерсантъ". Основная нагрузка ляжет на крупные компании. Один из собеседников газеты в отрасли назвал введение НДПИ на попутный газ абсурдом: "Он является побочным продуктом и нигде в мире не облагается налогом". Еще один источник предупредил о возможном расколе в отрасли в связи с избирательностью льгот.

Объем предполагаемого повышения НДПИ пока неизвестен. Как отмечает Виктория Тургенева из KPMG, в последние годы добыча попутного газа растет. Если налог на попутный газ приблизится к действующей ставке на газ, то бюджет может получить около 87 млрд рублей.

"Роснефть" не первый раз получает избирательные льготы. Так, в 2017 году компании предоставили десятилетний налоговый вычет на Самотлорском месторождении на общую сумму 350 млрд рублей. Мотивировка этого решения совпадает с причинами предоставления льгот на Приобское месторождение — высокая обводненность и трудноизвлекаемые запасы. В результате в течение 10 лет с 1 января 2018 года компания получает льготу по НДПИ для Самотлорского месторождения в размере 35 млрд рублей ежегодно.

"У них [остальных компаний] нет таких месторождений, у них нет таких обязательств перед государством, какие взяты у "Роснефти". Весь объем [налогового вычета] направляется на повышение бурения, добычи. В конечном итоге бюджет получает больший доход, чем если бы мы продолжали работать в действующем режиме. Это правильное решение, потому что мы не можем субсидировать за счет других проектов месторождения, которые не приносят доход", - говорил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Выработанность Приобского месторождения 25%, у Самотлора — больше 60%. Есть объективные факторы, говорящие о том, что эти месторождения между собой несопоставимы", — говорил в феврале «Интерфаксу» глава департамента Минфина Алексей Сазанов

Министр финансов Антон Силуанов попросил ввести мораторий на новые льготы для нефтянников после 26 июня. В тот день Сечин направил Путину письмо с просьбой поддержать законопроект Минвостокразвития, по которому "Роснефти" и "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова могли получить беспрецедентные налоговые послабления на 2,6 трлн рублей. Сечин обосновал эти льготы необходимостью инвестировать от 5 трлн рублей для развития крупнейшей нефтегазовой провинции в Красноярском крае – “Восток ойл”.

Для этого проекта, который позволит перевозить Северным морским путём до 100 млн тонн нефти к 2030 году, требуется построить 5500 км трубопроводов, морской терминал, два аэропорта, линии электропередачи и другую инфраструктуру. Это даст дополнительные 4,4 трлн рублей бюджету и обеспечит 100 тысяч рабочих мест. Министерство финансов тогда выступило против, посчитав, что только льготы по НДПИ обойдутся бюджету потерями 250 млрд рублей.