Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, обнаружил элитную недвижимость у семьи главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Регнацкого. Как говорится в публикации на сайте Навального, чиновник в 2011 году приобрел квартиру в центре Москвы. Её рыночная стоимость, как утверждается, составляет около 200 млн рублей. Позднее он подарил жилье Надежде Регнацкой, которую ФБК называет матерью столичного функционера.

Владимир Регнацкий родился в 1968 году, получил четыре высших образования: он окончил два высших военных училища, а также Московский государственный социальный университет и Московскую академию предпринимательства и права. Как гласит его официальная биография на сайте столичнго правительства, в 1989-2013 годах он служил в рядах Минобороны, занимал, в частности, должность военного комиссара Москвы. Летом 2013 года его назначили начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей. В январе 2019 года он занял должность главы департамента региональной безопасности и с тех пор принимает участие в согласовании массовых мероприятий.

"Во время "Московской Масленицы", которая нынче впервые широко шагнула за пределы центра города, в каждом округе мы создали специальный штаб подготовки к фестивалю. Заранее продумали формат взаимодействия в непредвиденных ситуациях. Активисты общественных пунктов охраны порядка и специалисты по безопасности вместе с кинологами и служебными собаками проверили каждую праздничную площадку и территории, прилегающие к ней. А учитывая гастрономический характер фестиваля, управление Роспотребнадзора проинспектировало все уличные кафе и торговые павильоны на их соответствие санитарно-гигиеническим нормативам. Итог? Более 5 миллионов москвичей и гостей спокойно отгуляли праздник, развернувшийся на 24 площадках, продегустировали свыше 200 разновидностей блинов. И при таком скоплении народа - практически ни одного ЧП", - рассказывал Регнацкий. Принимал он участие и в обсуждении протестных митингов летом 2019 года.

"Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике, - говорится в заявлении, которое подписал Регнацкий в связи с планировавшейся акцией в защиту специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. - Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Данные обстоятельства вынуждают нас обратиться в прокуратуру".

"Регнацкий в жизни бы не попал в наше поле зрения, если бы не выяснилось, что он как раз тот чиновник (ну, со своим начальником Горбенко, разумеется), который занимается темой московских митингов. Согласовывает их, переговаривается, следит за безопасностью. Ну а по факту запрещает их и тем самым санкционирует силовые разгоны и аресты", - отмечают в ФБК.

Согласно декларации о доходах Регнацкого за 2018 год, его доход составил чуть больше 5,6 млн рублей. В предыдущие годы зарабатывал он в несколько раз меньше. Например, в 2012 году, как гласит декларация на сайте Минобороны, он получил примерно 1,1 млн рублей. В собственности все это время у него находится квартира площадью 88 квадратных метров.

В 2011 году Регнацкий приобрел квартиру по адресу Бутиковский переулок, 3. Здесь располагается жилой комплекс премиум-класса "Copper House": "Дом по проекту Сергея Скуратова, в историческом центре Москвы, в престижнейшем микрорайоне "Золотая миля" рядом с Пречистенской набережной и Зачатьевским монастырем. Проект Copper House признан профессионалами одним из лучших в 2003–2004 годах".

Предыдущий владелец квартиры - город Москва. "Покупка у Москвы — это форма дарения, жилищная субсидия. Это город выделяет со своего баланса недвижимость и раздает ее чиновникам. Делается это за символическую стоимость", - отмечают в ФБК. По подсчетам фонда, чтобы приобрести жилье по рыночной цене, Регнацкому потребовалось бы работать на его нынешнем посту не менее 40 лет.

По крайней мере в 2011 году, в год покупки квартиры, Регнаций должен был указать недвижимость в своей декларации. Радио Свобода изучило материалы, опубликованные министерством обороны. Регнаций упоминается в декларации, однако квартиры в Бутиковском переулке в ней нет. Таким образом, чиновник допустил нарушение, не отчитавшись о покупке. Кроме того, чиновники и их близкие родственники должны объяснять, откуда взялись средства на крупные траты, и отчитываться о самих покупках, если стоимость сделки превышает трехгодовой суммарный доход семьи.

В 2013 году, следует из данных ЕГРН, Регнацкий передал квартиру по договору дарения Надежде Ефимовне Регнацкой. ФБК утверждает, что это 74-летняя мать чиновника: "А если вдруг так окажется, что в доме с соседями-олигархами живет не 74-летняя мать, а сам Регнацкий... то ох, у нашего полковника большие проблемы. Департаменту противодействия коррупции, который он возглавляет, придется расследовать собственного начальника. В пользовании чиновника эта квартира не значится — это грубое нарушение антикоррупционного законодательства".

Сам Регнацкий пока не комментировал случившееся.