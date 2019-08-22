А Трамп не шутит. Зачем ему Гренландия и как росли США

Слова Дональда Трампа о желании США купить у Дании Гренландию, самый большой в мире остров с самой маленькой плотностью населения, оказались вовсе не шуткой, а проработанным планом. Более того: большую часть своей территории Соединенные Штаты когда-то приобрели за деньги, в том числе и у Дании.

Дипломатический скандал

Однако сейчас Копенгаген отказал Вашингтону, назвав предложение президента США неуместной шуткой – что обидело Трампа, отказавшегося от намеченного визита в Данию. Какое будущее ждет Гренландию – станет ли она, к примеру, первым в мире эскимосским государством? И почему эта почти целиком покрытая льдом автономная территория в составе Датского королевства привлекает внимание всего мира?

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что была "удивлена и разочарована" решением президента Трампа отказаться от запланированного на 2-3 сентября визита в Копенгаген​ –​ в связи с тем, что датские власти не захотели даже обсуждать вопрос о возможной покупке Гренландии Соединенными Штатами. Трамп написал в Твиттере: "Дания – особенная страна с невероятным народом, но, исходя из комментариев премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая по плану должна была пройти через две недели, на другое время".

"По сути, речь идет о крупной сделке с недвижимостью", – подчеркнул президент США. Однако Метте Фредериксен вновь подтвердила, что Гренландия "не продается", отметив, что заявления Трампа не испортят хорошие отношения между Копенгагеном и Вашингтоном.

Однако далеко не все датские политики были столь же сдержанны в оценках неожиданного предложения американского президента. Большинство из них, причем как левые, так и правые, в весьма резких выражениях обвинили Дональда Трампа в оскорблении как датчан, так и гренландцев и даже лично королевы Маргрете II. "Трамп живет на другой планете", "Этот блондин сошел с ума, если считает, что может покупать землю вместе с людьми", "Реальность превзошла фантазии", "Это шутка или это оскорбление?" – вот лишь некоторые из высказываний, в том числе бывшего премьер-министра Дании Хелле Торнинг-Шмитт. Другой экс-премьер, Ларс Лёкке-Расмуссен, назвал предложение Трампа "первоапрельской шуткой в другое время года":

В последние дни источники в Белом доме в интервью нескольким средствам информации подтвердили интерес Дональда Трампа к приобретению Соединенными Штатами Гренландии. Ранее сам Трамп публично признал это: "Мы добрые союзники с Данией. Мы защищаем Данию, как мы защищаем значительную часть мира, в результате появилась эта концепция. Это интересно со стратегической точки зрения. И я обещаю вот так в Гренландии не делать":

Как выяснилось, Дональд Трамп в разговорах со своим окружением говорил, что Вашингтон, в случае успеха сделки, мог бы согласиться выплачивать гренландским властям сумму в 600 миллионов долларов в год, которые сейчас они получают из Копенгагена, для поддержания экономики и социальной сферы острова.

В Гренландии находится самая северная военно-воздушная база США Туле (Питуффик). Остров считается территорией, стратегически важной для обеспечения безопасности Северной Америки. Сам Дональд Трамп и его советники прямо говорили, что покупка Гренландии интересна США с геополитической и стратегической стороны, для расширения военного присутствия в Арктике, где начинают активную экспансию Китай и Россия, и с точки зрения разработки богатейших ресурсов острова, которые становятся более доступными из-за глобального потепления и быстрого таяния гренландского льда.

"Народ, вы будете смеяться, но если мы купим Гренландию, то окружим Россию с севера и востока":

Кто и как живет в Гренландии

Население Гренландии – чуть более 57 тысяч человек (0,027 человек на квадратный километр). 90 процентов жителей – инуиты, чьи предки начали мигрировать сюда с территории нынешней Канады примерно в 13 столетии (эскимосами называть их в наши дни политически не очень корректно). Природные ресурсы Гренландии колоссальны и до сих пор еще не все открыты. Причем речь идет не только о нефти и железной руде, но и о редкоземельных металлах, все более ценных в XXI веке – без них, к примеру, невозможно производство смартфонов.

Хотя географически Гренландия является частью североамериканского континента, политически и культурно на протяжении тысячи лет она была связана с европейскими странами – Данией, Норвегией и Исландией. (Два последних государства еще не так давно также являлись владениями датской короны: Норвегия – до 1814 года, Исландия – до 1944-го).

В соответствии с итогами референдума 1979 года Гренландия обладает правом самоуправления. В 2008 году здесь состоялся еще один референдум, в ходе которого гренландцы взяли под собственный контроль охрану порядка и границ на острове, судебную систему, включая корпоративное и семейное право, бухгалтерский учет и финансовое регулирование, добычу полезных ископаемых и гражданскую авиацию. За Копенгагеном осталась сфера международных отношений, оборона и валютная политика – в Гренландии до сих пор ходит датская крона. Гренландцы считаются гражданами Евросоюза, хотя юридически остров в него не входит, имея специальный статус заморской территории одной из стран-членов ЕС. Формально главой Гренландии является датская королева Маргрете II.

Вся политическая, экономическая и культурная жизнь Гренландии сосредоточена на узкой, свободной от материкового льда прибрежной полосе, занимающей примерно 15 процентов общей площади, главным образом на юго-западе острова. Там находится и гренландская столица Нуук (Готхоб). Основная статья экспорта до сих пор – рыбопродукты, прежде всего креветки, по добыче которых Гренландия занимает чуть ли не первое место в мире.

В Гренландии также, по данным ВВС, высочайший уровень самоубийств – 83 суицида на 100 тысяч человек в год, молодежь совершает до 50 процентов от общего числа самоубийств, и около 800 абортов ежегодно на каждых 700 рождающихся детей.

Как США покупали себе территорию

На протяжении всей своей истории США активно расширялись за счет приобретения огромных территорий североамериканского континента у правительств европейских государств, по разным причинам оказавшихся не в состоянии их контролировать либо обеспечивать там свое присутствие.

Самые известные такие сделки:

Приобретение французских колоний в Северной Америке общей площадью примерно в 2 миллиона 100 тысяч квадратных километров, в 1803 году, так называемая "Луизианская покупка", за 15 миллионов долларов.

Договор Адамса-Ониса, подписанный в 1819 году между США и Испанией и зафиксировавший передачу Флориды и границу между США и тогдам еще испанской Мексикой. Мадрид получил лишь примерно 5 с половиной миллионов долларов.

Продажа Аляски – сделка в 1867 году между правительствами Российской империи и США, когда за 7 миллионов 200 тысяч долларов были проданы российские владения в Северной Америке общей площадью более 1 миллиона 518 тысяч квадратных километров.

В истории уже имела место удовлетворившая обе стороны американо-датская сделка по купле-продаже территории (вместе с населением) – Датской Вест-Индии, состоявшаяся в 1917 году.

Эта датская заморская колония, основанная в 1672 году, состояла из нескольких карибских островов, на которые датчане, как и другие колонизаторы, массово в течение двух веков завозили купленных в Африке чернокожих рабов для работы на сахарных и табачных плантациях, являвшихся фундаментом местной экономики. Рабство чернокожих датчане отменили только в 1848 году, позднее, чем на соседних островах, принадлежавших другим колониальным державам.

К XX веку правительство в Копенгагене поняло, что карибские острова, переставшие приносить доход, Датскому королевству уже не нужны, и содержать их оно не в состоянии. Хотя Дания после начала Первой мировой войны заявила о своем нейтралитете, через некоторое время возникла угроза оккупации островов кайзеровской Германией, стремившейся нарушить работу Панамского канала, который принадлежал США. В итоге в 1917 году Датская Вест-Индия за 25 миллионов долларов была продана США, получив в их составе название Американские Виргинские острова. В наше время их экономика базируется на туризме – эти острова ежегодно посещают более трех миллионов приезжих из Северной Америки.

Интересно, что и идея покупки Белым домом Гренландии вовсе не нова – в 1946 году, с началом "холодной войны", тогдашний президент США Гарри Трумэн предложил Дании за остров 100 миллионов долларов, но даже не получил ответа. Впрочем, в 1951 году Соединенные Штаты и Дания в рамках НАТО подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, что и позволило Пентагону получить доступ к гренландской территории и построить базу в Туле, которая и сегодня остается важнейшей частью американской системы раннего предупреждения на случай ядерного удара со стороны России.

Еще раньше, в 1876 году, США изучали возможность покупки у датчан как Гренландии, так и Исландии. Тогда американцы стремились или убедить, или заставить своего ближайшего северного соседа, только что образованную Канадскую конфедерацию, также присоединиться к Соединенным Штатам – и для этого пытались окружить ее своей территорией.