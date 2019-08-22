Совет Безопасности ООН обсудил испытание США крылатой ракеты

В Совете Безопасности ООН состоялось экстренное заседание, созванное по инициативе России и Китая в связи с недавним испытанием США крылатой ракеты обычной конфигурации. Трансляция из Нью-Йорка велась на сайте ООН.

По мнению российских и китайских властей, действия Вашингтона несут угрозу международной безопасности.

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН о время заседания обвинил Россию в нарушении условий договора и разработке ракет, дальность которых была запрещена. Джонатан Коэн также призвал Москву разъяснить обстоятельства инцидента, произошедшего 8 августа под Северодвинском. Кроме того, Коэн обвинил Китай в наращивании ракетного потенциала.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь заявил, что мир стоит в одном шаге от гонки вооружений из-за геополитических амбиций США. По словам Полянского, обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении договора являются голословными.

Поспред Китая в ООН Лю Цзеи отметил, что договор был важен для сдерживания гонки вооружений. Он призвал США и Россию к диалогу и отметил негативные последствия после выхода Вашингтона из договора. Лю Цзеи заявил, что обвинения США в адрес Китая являются необоснованными.

Вашингтон сообщил об испытании крылатой ракеты 19 августа. Это было первое испытание после выхода США из договора о ракетах. Снаряд пролетел более 500 километров и поразил цель. Ранее Соединенные Штаты не могли разрабатывать ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 километров из-за обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого с Советским союзом в 1987 году. США вышли из соглашения 2 августа 2019 года, объяснив своё решение тем, что Россия в течение многих лет нарушала двусторонние договорённости. Москва обвинения отвергает.