12 августа состоялась встреча жителей села Нёнокса Архангельской области с руководителем расположенного неподалеку морского ракетного полигона Минобороны, капитаном первого ранга Владимиром Босым. На этой встрече Босый, командир войсковой части 09703, к которой относится полигон, заявил, что погибшие и пострадавшие из-за взрыва люди “вышли на понтон, и под понтоном все взорвалось”. Радио Свобода удалось получить несколько фотографий и видео плавучей платформы, предположительно разрушенной при этой аварии, а также ознакомиться еще с одной видеозаписью встречи Босого с жителями.

19 августа Центральная служба новостей Радио Свобода обратила внимание на видео, опубликованное вильнюсским информационным агентством Newsader со ссылкой на YouTube-канал Sotnik-TV. На видеоролике очень низкого качества мужчина в военной формой рассказывает о последствиях радиационной аварии, убеждая собравшихся, что ее последствия не представляют для них угрозы – если не приближаться к выброшенным на берег обломкам. Ранее журналистам не удавалось подтвердить, что съемка велась на встрече военного командования полигона с жителями Нёноксы по итогам взрыва 8 августа и точно выяснить имя выступавшего перед людьми военного. Теперь это смогло сделать Радио Свобода.

19 августа блогер Евгений Максимов написал в своем посте в "Живом журнале", что военнослужащим с видео является Владимир Босый – капитан первого ранга, командир военной части 09703 (она также неофициально известна как "ноль-девятка", занимается обслуживанием главного военно-морского полигона МО и с 1950-х испытывает ракеты морского базирования, в том числе, с ядерными боеголовками). Блогер не привел никаких аргументов в пользу своей версии, но Радио Свобода подтвердило его предположение.

"Приносили ягоды с огорода, командир ел"

Нам удалось связаться с двумя жительницами села Нёнокса (они пожелали сохранить анонимность из соображений личной безопасности), которые независимо друг от друга рассказали, что встреча с Босым действительно состоялась 12 августа на территории части 09703, и ранее опубликованный видеоролик был сделан во время неё. Одна из женщин знает о мероприятии со слов побывавшей на нем родственницы. Она рассказала Радио Свобода, что для поездки из Нёноксы был специально организован автобус, а также о том, что жители села "приносили ягоды с огорода, командир ел", – вероятно, чтобы продемонстрировать отсутствие радиационного заражения.

Вторая собеседница Радио Свобода была на встрече сама. Она предоставила нам еще одно видео с монологом капитана Босого. Ролик снят в достаточно хорошем качестве, чтобы Босого можно было опознать. На этих снимках, для сравнения, Босый выступает на дне ВМФ в 2018 году, вероято, в том же зале.

Фотография Владимира Босого для сравнения с видео:

Расшифровка видео:

«…или еще кто-то видел какое-то повышение радиации, то я бы хотел это увидеть. У нас очень много людей заинтересовано в том, чтобы определенных вещей не было. И поэтому социальные сети - это вообще полное говно. Это полная безответственность. Сидит Вася, ну-ка, надо что-то тут изобразить. Хоп [изображает руками публикацию поста в соцсети] - "а ты читал?" - "Ну да" - "А ты глянь-ка, кошмар-то какой!". Мы теперь все грамотные! А с Васи-то кто-то спросил, что Вася соврал? Вот все говорят, пожары в Сибири, почему пожары? [голос из зала: "Кто-то поджигает"] Правильно! Работы нет! А за тушение пожара деньги платят. И вся страна страдает. Но кто-нибудь сказал, что, вы знаете, вы извините, мне там на бутылку не хватало или еще на что-то, я тут поджог немножко, а оно там занялось поплотнее? Вы знаете, мы просто страна интересная".

Вот что говорил Босый на видеозаписи, опубликованной ранее: "8 августа люди вышли на понтон, и под понтоном все взорвалось. Понтон подбросило, и от находящихся на нем предметов они получили несовместимые с жизнью повреждения. Это работники Росатома. Их увезли в специализированную больницу Росатома. Кто вам сказал, что испытания были только 8 августа? Испытания были задолго до этого". Помимо этого, капитан также рассказал жителям села, что во время происшествия испытывался ракетный двигатель, который "питается ядерными изотопами", и рекомендовал людям "не приближаться к предметам, выброшенным за последние дни на берег".

Встреча проходила в закрытом формате, и можно предположить, что капитан первого ранга, перед которым стояла задача успокоить жителей Нёноксы, сообщил им версию, хотя бы отчасти приближенную к реальности. Вероятно, испытание неизвестного ядерного устройства проводились в акватории залива под днищем плавучей платформы. Радио Свобода удалось обнаружить фотографию и видео двух понтонов, которые оказались на побережье возле военно-морского полигона вскоре после аварии. Один из них подтоплен и заметно поврежден.

"В сторону устья даже не смотрим!"

Житель Нёноксы (он тоже пожелал остаться анонимным) переслал Радио Свобода скриншоты записи из группы "Нёнокса в сердце моем”, публичный доступ к которой с тех пор был закрыт администраторами. На скриншотах – снимок двух понтонов, один из них стоит прямо у кромки пляжа, второй, расположенный в нескольких десятках метров от берега, имеет очевидные разрушения и наполовину затоплен. Запись, сделанная неизвестным автором, сопровождается текстом: "Так выглядит смерть. В сторону устья [реки Верховки] даже не смотрим. Только в сторону Сюзьмы (соседний поселок, 7 километров к западу по побережью от Нёноксы, – прим. РС). Родители, проведите работу с детьми. Детское любопытство не знает границ. Господа военные, извиняйте, что картинку бросаю. Пусть люди посмотрят и успокоятся. И вам спокойней будет, что любопытный народ ближе не полезет рассматривать. Пусть один раз в компьютере взглянут”.

Автор этой записи в комментарии также просит не распространять фотографию за пределы группы. Пользователь, приславший снимки Радио Свобода, утверждает, что сам получил их уже в виде скриншотов. Впрочем, одна из жительниц села, состоящая в ныне закрытой группе "Нёнокса – в сердце моем" подтвердила, что эта запись там публиковалась. Они не согласилась переслать оригинальный снимок в более высоком разрешении.

Нам удалось обнаружить короткое видео, на котором видны эти же два понтона. Оно было опубликовано 18 августа в открытой группе "Северодвинск Life". Если верить подписи, съемка была сделана 17 августа. На видео понтоны расположены немного иначе, чем на фотографии, кроме того, ближайший к берегу понтон находится в воде, а не на песке. Возможно, причина такой разницы в том, что фото было снято во время отлива.

В кадр видео попал поклонный крест, сваренный из металлических труб. Это позволяет достаточно точно установить, где именно на побережье располагаются или располагались понтоны. Жительница Нёноксы подтвердила, что поклонный крест находится на побережье у села, неподалеку от устья речки Верховки. Крест также попал на несколько снимков, в частности, в фотоотчет о туристском походе от Нёноксы в соседнюю Сюзьму и обратно. Из фотографии и описания похода следует, что крест расположен в том месте, где пешеходная тропа от Нёноксы подходит к побережью, в начале песчанной косы на левом берегу Верховки. Понтоны стоят в воде чуть правее по косе в сторону устья ("Не смотрите в сторону устья"), а дорожка уходит вдоль берега налево к Сюзьме ("[смотрите] только в сторону Сюзьмы"). На противоположном, правом берегу Верховки начинается закрытая территория военного полигона, при этом ближайшая площадка к месту расположения понтонов – предполагаемая стартовая площадка ракеты “Буревестник”).

Примечательно, что на кадрах из похода, который прошел в июле 2019 года, понтонов нет, то есть они не являются постоянным элементом местного ландшафта. 8 августа американский Центр изучения проблем нераспространения им. Дж. Мартина Миддлберийского института международных исследований в Монтерее опубликовал спутниковый снимок компании Planet Labs, на котором виден район предполагаемой аварии. На снимке видно расположение участвовавших в испытаниях кораблей и понтонов. Если сравнить их местоположение с фотографиями понтонов, найденных Радио Свобода, можно сделать вывод, что после аварии их оттащили к берегу – причем военные не стали заводить зараженные радиацией плавучие платформы на территорию своей части, а бросили их на берегу рядом с популярной у местных жителей дорогой. Возможно, впрочем, что их попросту выбросило на берег после аварии, как об этом говорит на видео Владимир Босый.

Автор видео с понтонами держит в руках дозиметр – замер радиоактивного излучения и был целью съемки. Показания дозиметра находятся в пределах нормы и составляют 5-6 микрорентген в час. Независимый эксперт в области ядерных технологий Валентин Гибалов объяснил Радио Свобода, что это не противоречит возможному радиоактивному заражению одного или обоих понтонов. Ссылаясь на калькулятор радиоактивности, Гибалов указал, что даже если суммарная активность заражения понтонов соответствует 1 терабеккерелю (ТБк) цезия, то на расстоянии 200 метров фон гамма-излучения будет оставаться в пределах нормы. Терабеккерель, или триллион беккерелей, описывает активность радиоактивного источника. Для примера, активность одного банана, содержащего радиоактивный изотоп калия – около 20 беккерелей.

"Напомню, что французские ученые смоделировали, что при недавнем рутениевом происшествии на комбинате "Маяк" было выброшено 300 ТБк. Сейчас, судя по информации сетей мониторинга за радионуклидами, и этого не набралось, причем по изотопам, которые станции обнаруживают в меньшей концентрации. Я бы ограничил общий возможный выброс 10 ТБк", – говорит Гибалов. Эксперт считает вполне вероятным, что большая часть радионуклидов при взрыве попала в воду или была выброшена в атмосферу, а общая зараженность остатками ядерного топлива плавучих платформ составляет единицы ТБк, и поэтому не отражается на показаниях дозиметра в нескольких сотнях метров. Для сравнения, суммарный выброс радиоактивного цезия в результате Чернобыльской аварии оценивается в 85 ПБк (петабеккерелей, 1 ПБк = 1000 ТБк), в десятки тысяч раз выше.

Эти рассуждения подтверждают слова капитана Босого: скорее всего, само по себе расположение зараженной платформы в нескольких километрах от Нёноксы не угрожает жителям, а вот прикосновение к понтонам или выброшенным с них предметам может быть смертельно опасным. Вопрос о том, попали ли радионуклиды в атмосферу, в каком составе и количестве, и куда направилось радиоактивное облако, остается открытым.

Как все начиналось

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. По официальным данным, в результате него погибли по меньшей мере 7 человек – пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и двое военных. Министерство обороны и "Росатом" не раскрывают подробности испытаний, отмечая лишь, что во время испытаний взорвался ракетный двигатель, который использовал радиоактивный изотопный источник питания. По одной из основных версий, взрыв мог произойти при тестировании новой российской крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой "Буревестник". Позже об этом же написал в Твиттере президент США Дональд Трамп.

После аварии отдел гражданской защиты администрации Северодвинска сообщил, что расположенные в черте города датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона в 4–16 раз. Впоследствии фон нормализовался.

19 августа стало известно, что две станции международной системы мониторинга Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в России перестали выходить на связь. Спустя сутки ОДВЗЯИ сообщила о прекращении передачи данных еще с двух станций. Речь идет о станциях в подмосковной Дубне, Кировске в Алтайском крае, чукотском городе Билибино и алтайском селе Залесово. Днем 20 августа контакт со станциями на Алтае и Чукотке был восстановлен. В интервью изданию Wall Street Journal исполнительный секретарь организации Лассин Зербо рассказал, что российские чиновники объяснили отсутствие доступа к данным станций проблемами с сетью и связью. Тем не менее, многие эксперты подозревают, что отключение сразу нескольких станций мониторинга вскоре после аварии в Нёноксе – попытка российских властей скрыть точный состав радиоактивных изотопов в воздухе, который мог бы пролить свет на подробности неудачных испытаний в Нёноксе и определить тип ядерного устройства, пострадавшего при взрыве.

Несмотря на то, что российские власти уже на следующий день после аварии признали гибель людей, в первые часы после инцидента по меньшей мере часть информации о взрыве пытались замолчать. Так, 16 августа стало известно, что врачей архангельской больницы, куда доставили пострадавших при взрыве, не предупредили о том, что им предстоит работать с облученными радиацией людьми. Позже в крови одного из врачей, по данным издания The Moscow Times, нашли радиоактивный нуклид цезий-137. Пресс-служба правительства Архангельской области это отрицает. Как сообщает "Медуза" со ссылкой на коллегу одного из врачей, они были доставлены для обследования в Москву, в федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна. Там одному из пострадавших якобы сказали, что цезий-137 появился в его организме "из-за крабов из японской Фукусимы, которые тот ел в отпуске в Таиланде". В центре имени Бурназяна проходят лечение пострадавшие при взрыве в Неноксе – как и многие ликвидаторы чернобыльской аварии 33 года назад.