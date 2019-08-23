Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Алексей Навальный утром 23 августа вышел из спецприёмника в Москве, где отбывал 30 суток административного ареста.

Накануне суд не стал продлевать арест оппозиционеру на время, которое он провёл в больнице после отравления в спецприёмнике.

В конце июля Навальный был арестован на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Его обвинили в призывах выйти на несогласованную акцию протеста в Москве 27 июля.

28 июля Навальный почувствовал себя плохо и был госпитализирован из спецприёмника. По официальной версии, у оппозиционера был диагностирован контактный дерматит. Навальный утверждает, что у него раньше не было аллергии, и называет обстоятельства своего заболевания подозрительными. Лечащий врач политика, осмотревшая его в больнице, считает, что в спецприёмнике мог присутствовать некий "химический реагент", который привёл к аллергической реакции.