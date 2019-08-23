СМИ: последний зарубежный эксплуатант хочет продать "Суперджеты"

Мексиканская авиакомпания Interjet ищет покупателей на российские самолеты "Сухой Суперджет 100". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Причиной такого решения стало тяжелое финансовое положение мексиканской авиакомпании. Ещё три года назад компания перестала платить за запчасти для "Суперджета""Гражданским самолетам Сухого".

Interjet - последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая российский среднемагистральный самолёт. У неё в парке 22 лайнера, больше только у "Аэрофлота"(около 50).

. Данные о количестве "Суперджетов", которые хотят продать,в мексиканской компании расходятся. По словам собеседников издания, Interjet может продать либо все свои SSJ-100, либо только 14 самолётов, либо "столько, сколько получится".

Один из источников газеты считает, что купить самолеты у Interjet могут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. Двое других собеседников полагают, что заинтересовать они могут только российские компании.

Весной этого года от этих самолетов отказался ирландский перевозчик CityJet — единственный в Европе эксплуатант российского лайнера. Самолёты простаивали из-за нехватки запчастей.

За последний год с российским самолётом "Сухой Суперджет 100" произошло несколько аварий, в том числе катастрофа в Шереметьеве 5 мая, жертвами которой стал 41 человек.

После катастрофы "Аэрофлот", которому принадлежал самолёт, начал массово отменять и переносить рейсы на "Сухой Суперджет 100", а в интернете появилась петиция о прекращении эксплуатации данного типа самолетов.