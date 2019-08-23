В Европе сегодня вспоминают жертв нацизма и сталинизма

Министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии выступили в пятницу с совместным заявлением по случаю 80-летия подписания пакта Молотова – Риббентропа. Они призвали правительства всех стран не забывать о преступлениях идеологий нацизма и сталинизма и стремиться к тому, чтобы они больше никогда не повторились.

"Память о жертвах заставляет нас стремиться к достижению исторической справедливости, продолжая научные исследования и просвещая общественность о тоталитарном наследии на европейском континенте", – отмечается в заявлении министров пяти стран. Латвия, Литва, Эстония, Польша и Румыния намерены продолжить работу с партнерами в Европе и в других странах мира, чтобы противостоять кампаниям по дезинформации и попыткам манипулирования историческими фактами, говорится в документе.

Пакт Молотова – Риббентропа – договор о ненападении между Германией и Советским Союзом – был подписан 23 августа 1939 года в Мюнхене. К договору прилагался секретный протокол, который определил сферы влияния Москвы и Берлина в Центральной и Восточной Европе. Это позволило нацистской Германии напасть на Польшу, а Советскому Союзу – захватить Эстонию, Латвию и Литву.

В 2009 году Европейский парламент утвердил 23 августа Днём памяти жертв нацизма и сталинизма.

В Москве сегодня состоится возложение цветов к мемориалу памяти жертв политических репрессий "Стена скорби".

Сегодня же в странах Балтии отмечают годовщину акции "Балтийский путь" . 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова – Риббентропа, два миллиона жителей Латвии, Литвы и Эстонии выстроились в цепочку от Вильнюса до Таллина через Ригу. Люди держались за руки под песню "Пробуждается Балтия". Ничего подобного в Европе ни до, ни после не происходило. Мирная массовая гражданская акция внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в истории живая цепь, а также в список мировой памяти ЮНЕСКО.