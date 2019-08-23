Обвиняемые по делу "Нового величия": "Руслан Д." – это Зелинский

Все восемь обвиняемых по делу "Нового величия" подтвердили, что ранее засекреченный ключевой свидетель обвинения Руслан Данилов (он же "Руслан Д.", которого подсудимые называют провокатором спецслужб) и Родион Зелинский, о котором накануне в связи с "Новым величием" писало издание "Грани.ру", – одно и то же лицо. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвокатов обвиняемых.

По словам адвоката Максима Пашкова, в ходе закрытого заседания Люблинского суда Москвы по делу "Нового величия" 22 августа "все обвиняемые опознали в Родионе Зелинском Руслана Данилова". Подробности процедуры адвокаты не приводят, однако известно, что они в ходе заседания заявили суду ходатайство о проверке всех возможных совпадений между Даниловым и Зелинским. Суд обязал прокурора вызвать Данилова в качестве свидетеля, на что, как пишет "Коммерсантъ", государственный обвинитель сообщил, что "свидетеля приведет".

Впервые фамилия Зелинского была оглашена на заседании суда 16 августа во время допроса свидетельницы Юлии Куницыной, которая сдавала офис для встреч участников "Нового величия". Она сдавала его Данилову, однако один из платежей за аренду пришёл ей от человека по имени Раду З. По словам Куницыной, когда об этом узнал сотрудник Центра по противодействию экстремизму, он "поменялся в лице и сказал, что этот человек допустил ошибку и не должен был делать это со своей карты". ​

В материалах дела, отмечают "Грани.ру", был скриншот переписки Куницыной и этого арендатора. Этот же номер телефона издание обнаружило в резюме, которое размещал программист Родион Зелинский – гражданин Молдавии, давно живущий в России. Номер из переписки Куницыной действительно принадлежит Родиону Зелинскому, подтвердил собеседник Радио Свобода, имеющий доступ к базам данных операторов связи. По словам адвоката Пашкова, по всей вероятности, этот человек сменил имя с "Раду" на "Родион". Участникам же "Нового величия" он представлялся как Руслан. Именно он, как утверждают обвиняемые, и предложил создать организацию и написать её устав, ряд формулировок которого сторона обвинения считает экстремистскими. Обвиняемые считают "Руслана Д." провокатором спецслужб, сам он это отрицает.

Следующее заседание по делу "Нового величия" состоится 26 августа. Под судом восемь человек, которых обвиняют в создании экстремистской организации. Они не признают вину. Два человека ранее признали вину, их дела рассмотрели в особом порядке. При этом один из них – Павел Ребровский – на нынешнем процессе отказался от прежних показаний. В суде он рассказал, что дал их под давлением следователя.