"Грани.ру" назвали имя информатора ФСБ по делу "Нового величия"

Свидетеля Руслана Д., показания которого легли в основу дела "Нового величия", зовут Раду или Родион Зелинский, - утверждают "Грани.ру".

Как отмечает издание, 16 августа в суде Юлия Куницына, которая сдавала помещение, где собирались подсудимые, рассказала, что один из платежей пришел ей от человека по имени Раду Владимирович З. Когда об этом узнал сотрудник центра по противодействию экстремизму, он "поменялся в лице и сказал, что этот человек допустил ошибку и не должен был делать это со своей карты". Позднее с Куницыной встретились сотрудники ФСБ и потребовали никому не рассказывать об этом человеке.

В материалах дела, отмечают "Грани.ру", был скриншот переписки Куницыной и этого арендатора. Этот же номер телефона издание обнаружило в резюме, которое размещал программист Родион Зелинский — гражданин Молдавии, давно живущий в России. "Судя по всему, в какой-то момент Раду Зелинский сменил имя и стал Родионом", — предполагают "Грани.ру". В резюме также говорится, что Зелинский в январе-декабре 2015 года руководил группой разработчиков, создающих для новостного агентства систему обработки данных, а с января 2016 года он работает фрилансером и в разное время обслуживал частную клинику в Лондоне, финансовую корпорацию в Париже и инвестиционный банк на Кипре.

Зелинский родился в 1986 году в молдавском городе Анений-Ной. В Москве он зарегистрирован на Алма-Атинской улице, пишут "Грани.ру". В 2011 году Зелинский написал на форуме, что ездил в Сирию по работе — там упоминался некий "тендер на стройку". Издание также обнаружило зарегистрированную в Молдавии 30 января 2009 года компанию, соучредителями которой выступают Родион Зелинский и его предполагаемый родственник Октавиан Зелинский. Основной вид деятельности фирмы — строительство зданий и инженерных сооружений.

Ранее адвокат Максим Пашков, защищающий фигурантку дела "Нового величия" Марию Дубовик, писал, что свидетель, про которого говорила Куницына — это Родион Владимирович Зелинский, работающий программистом.

Номер из переписки Куницыной действительно принадлежит Родиону Зелинскому, подтвердил собеседник Радио Свобода, имеющий доступ к базам данных операторов связи. Кроме того, этот номер использовался для публикации объявлений: так, осенью 2016 года владелец этого телефона сдавал через сервис Avito.ru квартиру в московском районе Богородское недалеко от станции метро "Преображенская площадь". Объявление он подписал своим именем — Родион Зелинский. А на сервисе "Юла" этот же человек с таким же телефоном продавал компьютерную технику.

Сам Зелинский ранее в разговоре с телеканалом "Дождь" утверждал, что не работает на спецслужбы: "Я не являюсь сотрудником, агентом, осведомителем МВД, ФСБ, СК, Росгвардии, прокуратуры и прочих, и в любых иных отношениях, кроме как свидетелем по делу, не состою с указанными структурами".