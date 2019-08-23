Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Зеленский надеется на обмен заключёнными с РФ в ближайшие дни

Владимир Зеленский

Смотреть комментарии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на обмен удерживаемых лиц с Россией уже в ближайшие дни. Он отметил, что лично занимается вопросом.

В Киев прибыла российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Украинская уполномоченная по правам человека, Людмила Денисова, по данным РБК, уже находится в России.

В Кремле отметили начало диалога с Зеленским и его развитие, которое выражается в "определенных контактах", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне сообщалось, что Москва и Киев договорились об обмене 33 россиян на 33 украинских гражданина. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в окружении президента Украины сообщала, что обмен может состояться до конца августа.

Приоритетом для Владимира Зеленского является освобождение украинских моряков, захваченных Россией у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года. Москва обвиняет их в нарушении государственной границы. Киев называет это провокацией и требует возвращения украинских граждан и судов на родину. Тема возвращения украинских экипажей на Украину была одной из ключевых в предвыборной программе Зеленского.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG