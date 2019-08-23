Зеленский надеется на обмен заключёнными с РФ в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на обмен удерживаемых лиц с Россией уже в ближайшие дни. Он отметил, что лично занимается вопросом.

В Киев прибыла российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Украинская уполномоченная по правам человека, Людмила Денисова, по данным РБК, уже находится в России.

В Кремле отметили начало диалога с Зеленским и его развитие, которое выражается в "определенных контактах", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне сообщалось, что Москва и Киев договорились об обмене 33 россиян на 33 украинских гражданина. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в окружении президента Украины сообщала, что обмен может состояться до конца августа.

Приоритетом для Владимира Зеленского является освобождение украинских моряков, захваченных Россией у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года. Москва обвиняет их в нарушении государственной границы. Киев называет это провокацией и требует возвращения украинских граждан и судов на родину. Тема возвращения украинских экипажей на Украину была одной из ключевых в предвыборной программе Зеленского.