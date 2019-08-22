РБК: Россия и Украина обменяются задержанными в формате "33 на 33"

Россия и Украина договорились об обмене 33 россиян на 33 украинских гражданина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Главный редактор РИА Новости – Украина Кирилл Вышинский в список не входит. Один из источников говорит, что освобождение Вышинского пройдёт по особой схеме, так как для России важен факт его освобождения, а не обмена. Будет ли обменян украинский режиссёр Олег Сенцов, собеседники РБК сказать затрудняются.

Два источника газеты утверждают, что уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова уже находится в Москве. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова находится в отпуске до 26 августа. Об этом сообщил её представитель. Он сообщил РБК, что о визите Денисовой ему неизвестно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва и Киев обсуждают вопросы обмена удерживаемыми лицами. Других подробностей он не сообщил.

Собеседники РБК отмечают, что переговорный процесс на Украине курирует лично президент Владимир Зеленский. Наиболее важным для него является освобождение украинских моряков, захваченных Россией у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года. Москва обвиняет их в нарушении государственной границы. Киев называет это провокацией и требует возвращения украинских граждан и судов на родину. Тема возвращения украинских экипажей на Украину была одной из ключевых в предвыборной программе Зеленского.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в окружении президента Украины сообщала, что обмен может состояться до конца августа. Источники РБК сроки обмена не называют.

20 августа правозащитники сообщили, что в СИЗО "Лефортово" перевели пятерых украинских заключённых - Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. А этом же СИЗО находятся и украинские моряки. Официального подтверждения от администрации СИЗО "Лефортово" не поступало. Адвокаты от комментариев отказались.

Ранее в июле омбудсмены России и Украины передали друг другу списки для обмена заключённых. Они договорились, что обратятся к президентам своих стран с просьбой об их помиловании. В украинском списке 150 человек, среди них и пятеро заключённых, которых, предположительно, перевезли в Москву.

19 июля Зеленский предложил обменять Сенцова на Вышинского в качестве первого шага по обменному процессу между странами. В 2015 году суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".