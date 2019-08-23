Hasbro купит "Свинку Пеппу" за 4 миллиарда долларов

Американский производитель игрушек Hasbro купит канадскую компанию Entertainment One, владеющую правами на мультсериал "Свинка Пеппа", за 4 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте компании.
Акционеры Entertainment One получат по $6,8 долларов за акцию, что на 31 процент выше их средней цены за последние 30 дней. Покупка добавит в портфель Hasbro, в который уже входят My Little Pony, "Трансформеры" и игра "Монополия", новые бренды.
"Свинка Пеппа" переведена больше чем на 40 языков и транслируется в 180 странах, сообщает Би-би-си со ссылкой на Entertainment One. В Китае сериал набрал около 34 миллиардов просмотров в местных видеосервисах.
- Четыре миллиарда долларов, в которые покупатель оценил "Свинку Пеппу", – дороже, чем капитализация многих компаний из реального сектора экономики. Это, например, в два раза дороже "Аэрофлота" (1,8 миллиарда), дороже банка "Тинькофф" (3,6 миллиарда) и "Русгидро" (3,5 миллиарда).
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