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Игрок сборной России по хоккею Кузнецов дисквалифицирован за кокаин

Евгений Кузнецов

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Игрок сборной России по хоккею, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на 4 года за употребление кокаина. Следы наркотика были обнаружены в допинг-пробах актёра, сданных в мае в ходе чемпиона мира, сообщается на сайте федерации.

На турнире сборная России заняла третье место, обыграв Чехию по буллитам. Кузнецов дисквалификацию пока не комментировал и отказался от вскрытия пробы B. Три дня назад он удалил все фотографии из своего инстаграма, отмечал блог RMBN.

  • В мае 2019 года, вскоре после чемпионата мира, в сети появилось видео, на котором Кузнецов был в гостиничном номере рядом с порошком белого цвета. Хоккеист тогда заявил, что не употреблял наркотики, а из номера ушёл, как только увидел их.
  • Дисквалификация Международной федерации не распространяется на матчи НХЛ. В 2018 году россиянин выиграл Кубок Стэнли, став 12-м игроком в истории турнира, сделавший четыре голевых передачи в матче финальной серии плей-офф.

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