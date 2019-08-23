Игрок сборной России по хоккею Кузнецов дисквалифицирован за кокаин

Игрок сборной России по хоккею, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на 4 года за употребление кокаина. Следы наркотика были обнаружены в допинг-пробах актёра, сданных в мае в ходе чемпиона мира, сообщается на сайте федерации.
На турнире сборная России заняла третье место, обыграв Чехию по буллитам. Кузнецов дисквалификацию пока не комментировал и отказался от вскрытия пробы B. Три дня назад он удалил все фотографии из своего инстаграма, отмечал блог RMBN.
- В мае 2019 года, вскоре после чемпионата мира, в сети появилось видео, на котором Кузнецов был в гостиничном номере рядом с порошком белого цвета. Хоккеист тогда заявил, что не употреблял наркотики, а из номера ушёл, как только увидел их.
- Дисквалификация Международной федерации не распространяется на матчи НХЛ. В 2018 году россиянин выиграл Кубок Стэнли, став 12-м игроком в истории турнира, сделавший четыре голевых передачи в матче финальной серии плей-офф.
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