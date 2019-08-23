Роскомнадзор заблокировал фото 2014 года по решению суда 2012 года

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых на территории России сайтов украинский информационный ресур InformNapalm.org на основании решения суда города Ульяновск, принятого в 2012 году. В то время этого сайта ещё не существовало - он был создан после начала конфликта на востоке Украины.

На это обратило внимание само издание InfromNapalm. Сайт "Роскомсвобода", который отслеживает блокировки интернет-ресурсов, провёл расследование и выяснил, что решение суда в 2012 году было связано с блокировкой доступа к материалам, размещённым на странице ВКонтакте жителя Ульяновска Дениса Штылёва, осуждённого по статье о возбуждении ненависти и вражды. К числу запрещённых попала и одна из фотографий, опубликованная на сайте InformNapalm.

Роскомсвобода отмечает, что речь идёт о временной коллизии - фото было сделано в Луганске в 2014 году во время боевых действий между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами, решение суда по делу Штылёва же было принято двумя годами ранее, и неясно, каким образом она могла оказаться на его страницек ВКонтакте. "Роскомсвобода" в связи с этим предположила, что "Роскомнадзор всё-таки получил власть над временем, попал на суд к Штылёву и попросил внести «до кучи» в список запрещённых материалов фотографию, которая через два года появится на ещё не существующем в те годы сайте InformNapalm".

Представители InformNapalm подтвердили Радио Свобода, что 29 июля у них резко упало количество заходов на сайт пользователей из России.

Волонтёрский проект InfromNapalm по открытым источникам отслеживает деятельность российских или поддерживаемых Россией вооружённых формирований в Донбассе. Одно из недавних совместных с партнёрами исследований касалось российской военной техники в битве за Иловайск.