Не только танки. "Эксклюзивное" российское оружие в Донбассе

Пять лет назад, во второй половине августа 2014 года, "Иловайский котел" стал первым случаем за время войны на востоке Украины, когда России пришлось использовать регулярные войска для поддержки терпевших поражение за поражением сепаратистов. Несмотря на то что на официальном уровне Россия по-прежнему отрицает причастность своей армии к событиям в Донбассе, многочисленные фото- и видеосвидетельства в интернете говорят об обратном.

Британская исследовательская группа Forensic Architecture к пятилетию "Иловайского котла" – окружения украинских войск под городом Иловайск в 50 километрах от Донецка – опубликовала масштабное исследование (в России для просмотра сайта может понадобиться VPN!) свидетельств участия в этом событии регулярной российской армии. Эксперты Forensic Architecture взяли за основу своего исследования спутниковые фотографии и видеозаписи из зоны боевых действий на востоке Украины, на которых оказался запечатлен танк Т-72Б3: модернизированный советский танк, который в 2014 году находился только на вооружении российской армии. Т-72Б3 легко идентифицировать по его уникальным отличительным чертам, например по установленному на башне многоканальному прицелу "Сосна-У" и модернизированной динамической защите "Контакт-5".

Радио Свобода напоминает о других образцах российского вооружения, которые никогда не поставлялись в Украину и могут свидетельствовать о непосредственном участии российской регулярной армии в войне в Донбассе. Свидетельства их применения в войне на востоке Украины кропотливо собирали волонтеры и эксперты международных расследовательских групп, таких как InformNapalm и Bellingcat.

Танк Т-90А

Еще одна российская разработка на базе советского танка Т-72 – танк Т-90А. Его уникальными чертами являются клиновидные элементы динамической защиты, расположенные ровно в ряд благодаря сваренной из нескольких частей башне, а также, к примеру, тепловизоры второго поколения "ЭССА". Т-90А, как и Т-72Б3, никогда не поставлялся на экспорт в Украину. Как и Т-72Б3, Т-90А были замечены в Луганской области в конце боев за Иловайск. Видео ниже, предположительно, было снято 25 августа 2014 года. Волонтеры InformNapalm и пользователь твиттера Askai707 смогли определить место съемки как железнодорожный переезд к юго-востоку от села Лысое.

​

Еще одним подтверждением участия российских Т-90А в войне на востоке Украины стал профиль в социальной сети "ВКонтакте", принадлежащий танкисту 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Буйнакска Виталию Маракасову. Среди размещенных им фотографий (впоследствии они были удалены, однако архивная копия профиля сохранена здесь) были снимки на фоне дорожного указателя в Луганской области, недалеко от аэропорта Луганска, а также фото колонны Т-90А. Это может свидетельствовать о том, что Т-90А участвовали не только в боях за Иловайск, но и в штурме луганского аэропорта – одной из первых масштабных операций во время войны, где бок о бок воевали наемники "ЧВК Вагнера" и кадровые российские военные.

Тяжелая огнеметная система "Буратино"

Одно из самых страшных орудий современных войн, тяжелые огнеметные системы (ТОС) – советская разработка конца 70-х годов прошлого века. Первые опытные образцы были изготовлены в Омске в 1978–1979 годах. Сейчас такие системы производит "Уралвагонзавод". Комплекс состоит из двух основных частей: шасси (на базе танка или тяжелого грузовика) и направляющих, из которых производится стрельба НУРСами – неуправляемыми реактивными снарядами.

Головная часть снаряда содержит зажигательный или термобарический состав. Работает это так: горючее вещество при попадании в цель распыляется в виде аэрозоля, полученное газовое облако подрывается. Боеприпасы объемного взрыва больших калибров, говорится в публикации журнала "Популярная механика" за 2009 год, по мощности сравнимы со сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами, с той лишь разницей, что у них отсутствует радиационный эффект поражения. Огнеметные системы, как говорится в "Википедии", используются "для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях".

Российская ТОС "Буратино" сделана на базе все того же танка Т-72. Эти системы есть на вооружении в некоторых постсоветских странах, например, в Армении, Казахстане и Азербайджане, однако в Украине они на вооружение не ставились. В октябре 2015 года ТОС "Буратино" заметили в районе села Круглик Луганской области Украины наблюдатели ОБСЕ, зафиксировав этот факт в своем отчете. О применении ТОС "Буратино" в Украине также косвенно свидетельствует опубликованная украинскими хакерами переписка помощника президента России Владислава Суркова. На адрес электронной почты приемной Суркова регулярно приходили планы мероприятий по выполнению Минских соглашений. В конце января 2015 года в одном из таких планов говорилось об отводе от линии разграничения тяжелых огнеметных систем, однако в окончательной согласованной сторонами версии документа (эти договоренности получили неформальное название "Минск-2") о таких системах уже ничего не сказано.

Известно, что модернизированная версия "Буратино", ТОС "Солнцепек", также применялась Россией в Сирии. Установки были переброшены в эту страну из Нижегородской области, из 20-го полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Как рассказывал осенью 2015 года Радио Свобода источник, знакомый с ситуацией в 20-м полку РХБЗ, в Сирию отправились около 20 контрактников и несколько десятков машин – не только сами "Солнцепеки", но и заряжающие машины, машины управления, сопровождающий транспорт. Причем некоторые из военнослужащих были вынуждены остаться в России: в августе 2015 года военнослужащие полка – и контрактники, и срочники – были отправлены на учения на полигон в Курской области, недалеко от границы с Украиной. По возвращении оттуда у многих солдат начали проявляться симптомы неизвестного заболевания – желтые пятна на коже и высокая температура. Заболевших поместили в госпиталь и поставили всем одинаковый диагноз – стрептококковая инфекция кожи и стрептодермия.

В состав смеси для используемых в "Солнцепеке" термобарических снарядов, как следует из информации в интернете – например, на сайте guns.ru, – могут входить тротил, перхлорат и нитрат аммония, гексоген, оксид этилена. Все это крайне токсичные вещества, даже краткосрочный контакт с которыми может привести к серьезным последствиям для человека.

Средства радиоэлектронной борьбы

Приведенные выше примеры – скорее исключения из правил, поскольку подавляющее большинство боевой военной техники, применявшейся в войне на востоке Украины, имелось на тот момент как у российской, так и украинской армии. Куда проще идентифицировать кадровых российских военных по современным системам РЭБ – радиоэлектронной борьбы. Эти системы, как следует из открытых источников, фактически проходили в Украине "обкатку" перед официальным принятием на вооружение в России. Официально они никогда не поставлялись в Украину, а большинство таких систем – и в другие страны.

Если на своей территории российские власти могут попытаться договориться с операторами сотовой связи о ее временном отключении на время оппозиционного митинга, то на территории противника для подавления сетей GSM приходится использовать специальную технику – такую, как комплекс РЭБ РБ-341В "Леер-3". Как говорится в публикации на сайте российского издания "Военное обозрение", "Леер-3" "предназначается для подавления GSM-связи при помощи помех, передаваемых специальным беспилотным летательным аппаратом". "Специальный передатчик, установленный на легком БПЛА, имитирует работу базовой станции сотовой сети и тем самым мешает нормальной работе абонентских терминалов".

Комплекс "Леер-3" был разработан петербургским ООО "Специальный технологический центр" и впервые представлен публике в начале октября 2015 года на выставке "День инноваций Южного военного округа". Он умеет не только подавлять мобильную связь, но и выявлять координаты подключенных к сети сотовых телефонов и планшетов, передавая эти данные артиллерийским расчетам для нанесения удара. Впервые "Леер-3" был замечен в Донецке еще до официальной премьеры, летом 2015 года. Впоследствии он попал на видео, снятое в Донецкой области весной 2016 года.

Точку в вопросе о присутствии российских систем РЭБ в Украине поставила все та же наблюдательная миссия ОБСЕ. В отчете, опубликованном 11 августа 2018 года, говорится о присутствии в районе населенного пункта Чернухино (контролируемая сепаратистами территория, 64 километра к юго-западу от Луганска, – прим. РС) российских систем радиоэлектронной борьбы "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" и комплекса радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1". Порой, впрочем, "полевые испытания" новейших российских систем РЭБ в Украине оканчиваются их потерей: так, в конце июня 2019 года украинские военные сообщили об уничтожении двух подвижных комплексов радиоэлектронной разведки "Торн-МДМ". Эти системы предназначены для пеленгования, анализа и регистрации сигналов на частотах до 3000 МГц, а также для определения источников таких сигналов. Как и "Леер-3", а также другие перечисленные выше системы РЭБ, "Торн-МДМ" никогда официально не поставлялся ни в Украину, ни в другие страны мира.