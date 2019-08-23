Ещё одному обвиняемому по "московскому делу" изменили обвинение

Следственный комитет переквалифицировал обвинение для ещё одного арестованного по так называемому "московскому делу". Ивана Подкопаева обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие по его делу завершено, оно передано в суд - говорится в опубликованном в пятницу сообщении Следственного комитета.

Таким образом, первоначальное обвинение в участии в массовых беспорядках с Подкопаева снято.

По версии следствия, в ходе акции Подкопаев распылил перцовый аэрозоль в сторону бойцов Росгвардии и причинил вред здоровью, неопасный для жизни.

Накануне сообщалось, что его обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии, однако не уточнялось, что речь идёт о переквалификации дела.

Подкопаев - уже третий арестованный в связи с событиями в Москве 27 июля, кому изменили обвинение. Ранее то же произошло в отношении Данила Беглеца и Егора Жукова. Изначально в применении насилия к представителю власти обвиняли Евгения Коваленко. Их дела также переданы в суд, предварительные слушания пройдут уже в начале следующей неделе.

Обвиняемыми в участии в массовых беспорядках, таким образом, остаются 9 человек. Они под арестом. Следствие по их делам продолжается.

Следствие характеризует как массовые беспорядки несогласованную акцию 27 июля в центре Москвы. Многисленные представители общественности, как и правозащитники, не согласны с такой характеристикой событий, утверждая, что они не сопровождались насилием со стороны митингующих и другими признаками беспорядков.

Обвинение в участии в беспорядках грозит более серьёзным наказанием, чем в применении насилия к представителю власти - максимальные сроки заключения по этим статьям соответственно 8 и 5 лет.