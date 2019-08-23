Черные легкие Земли. Амазония горит из-за денег и высокомерия

Правительство Бразилии, где бушуют катастрофические пожары, грозящие уничтожить большую часть уникальной амазонской сельвы, заявило, что страна стала жертвой несправедливых нападок "западных колониалистов". Ранее Франция, Канада, Германия, Норвегия и ряд других стран обвинили бразильского президента Жаира Болсонару в нежелании спасать Амазонию, и в первую очередь – остановить повсеместную вырубку тропических лесов в своей стране.

У нынешнего президента Бразилии 64-летнего Жаира Болсонару, мягко говоря, неоднозначная репутация. Этот бывший офицер-десантник не раз с симпатией отзывался о периоде военной диктатуры и репрессий в Бразилии (1964–1985), оправдывал практику пыток и бессудных казней и подчеркивал свою приверженность "традиционным ценностям". В его речах нередко звучит презрение в адрес индейцев и чернокожих, женоненавистничество и гомофобия (вроде заявления, что "лучше иметь мертвого сына, чем сына-гея"), а также нелюбовь к ученым, интеллигенции, защитникам природы и экологам. Оппоненты обвиняют Болсонару в том, что он действует в интересах крупных бизнесменов, владеющих аграрными и горнодобывающими предприятиями, в том числе на территории Амазонии.

Во время избирательной кампании и после вступления в должность президента Болсонару говорил, что защита тропических лесов лежит на экономике Бразилии тяжелым бременем и тормозит ее развитие. Наибольший процент голосов на принесших ему победу выборах в прошлом году он получил как раз в трех главных "лесных" штатах – Амазонас, Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул, где идет уничтожение сельвы и развитие агрокультурного бизнеса. Здесь сельскохозяйственные фермы и предприятия наступают на амазонские джунгли, а их владельцы и работники уничтожают уникальный растительный и животный мир и среду обитания архаичных индейских общин, живших там тысячи лет.

Видео и фотографии происходящего летом 2019 года в Амазонии ужасны. Вырубка лесов под пастбища и поля привела к тотальному "высыханию" региона. Но в основном причиной катастрофических огненных валов, беспощадно выжигающих огромные лесные массивы на территории Бразилии, а также уже и Боливии, Перу, Эквадора, Гайаны, Суринама, Венесуэлы, стали умышленные поджоги – для расчистки территории, приносящей доход дельцам. Крупные города региона затянуты пеленой густого дыма.

Тропические и дождевые леса бассейна Амазонки являются крупнейшими в мире, они производят кислород не только для Латинской Америки, но и для всей планеты. С Амазонией связана и самая большая по площади экологическая катастрофа на Земле – из-за процесса обезлесения, вызванного исключительно деятельностью людей, уже более 20 процентов амазонских лесов безвозвратно утрачены.

Бразильская экономика традиционно ориентирована на экспорт природных ресурсов – нефти, руды, зерна, овощей, фруктов и мяса, в первую очередь знаменитой бразильской говядины. В этой связи Жаир Болсонару, как и его предшественник Мишел Темер, а до них президенты-"леваки" Луис Инасиу Лула да Силва и Дилма Русеф, каждый по очереди много твердили о необходимости "разумного индустриально-аграрного развития Амазонии". В итоге все обернулось бесконтрольным уничтожением джунглей – ради полей для выращивания маслосодержащих культур и сои, устройства пастбищ для скота и бурения скважин.

Амазонская сельва отличается наибольшим биологическим разнообразием на планете – живого там больше, чем в тропических лесах Азии и Африки, вместе взятых. Это примерно 40 тысяч видов растений, в том числе 16 тысяч видов деревьев, 3 тысячи видов рыб, почти 2 тысячи видов птиц, более тысячи видов млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся и почти 130 тысяч видов различных беспозвоночных.

Президент Франции Эммануэль Макрон только что назвал нынешние пожары в Амазонии "глобальным международным кризисом" и заявил, что намерен поднять эту тему на предстоящем саммите G7, который пройдет во французском Биаррице 24-26 августа. В своем Твиттере он написал: "Наш дом горит. Буквально. Дождевые леса Амазонии – легкие, которые производят 20 процентов кислорода на планете, – охвачены огнем":

Ответ Жаира Болсонару был мгновенным. По его мнению, план Макрона начать обсуждать происходящее в Амазонии на встрече лидеров семи ведущих держав западного мира является примером "колониального образа мышления", что в XXI веке просто оскорбительно. Болсонару также ответил Макрону, как сейчас стало модно, в своем Твиттере: "Мне жаль, что Макрон пытается получить политическую выгоду за счет внутренних дел Бразилии и других стран Амазонии".

При этом Жаир Болсонару все-таки отдал указание генеральному прокурору Бразилии начать расследование всех случаев нелегальной вырубки и поджогов лесов в Амазонском бассейне, а также причин, по которым в происходящее долго не вмешивались местные правоохранительные органы.

С января по август 2019 года сгорело более 1 миллиона 800 тысяч гектаров амазонской сельвы, при этом только в марте огонь уничтожил около 500 тысяч гектаров лесов, сообщил на этой неделе бразильский Национальный институт космических исследований. Сейчас в Амазонии сухой сезон, обычно длящийся с июня по ноябрь. Однако бедствие, особенно на юге Бразилии, усугубили и два последних местных лета, когда выпало рекордно малое количество осадков.

22 августа, одновременно с перебранкой с президентом Франции, Жаир Болсонару сообщил, что его страна уже не имеет ресурсов, чтобы справиться с пожарами в Амазонии самостоятельно. Свою помощь Бразилии уже предложили другие государства Латинской Америки – Колумбия, Аргентина, Чили, Эквадор и даже Венесуэла, но их возможности также весьма ограничены.

29 июня этого года страны Европейского союза и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), в который входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай, после почти 20-летних переговоров достигли соглашения о создании крупнейшей в мире общей зоны свободной торговли. Согласно ему, ЕС сразу после вступления договора в силу должен отменить пошлины на все экспортные товары из этих латиноамериканских государств – но сперва документ должен быть ратифицирован парламентами всех членов Евросоюза. 23 августа премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что, если Бразилия и лично Жаир Болсонару не предпримут все возможное для спасения Амазонии от огня, его страна принятие соглашения с МЕРКОСУР заблокирует.