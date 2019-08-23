Республиканцы начали продавать футболки с Гренландией в составе США

Республиканская партия США начала продавать на своём сайте футболки, на которых принадлежащий Дании остров Гренландия и территория Соединённых Штатов окрашены в цвета американского флага. Продукцию можно купить за пожертвование в 35, 50, 75, 100, 250, 500 или одну тысячу долларов. В описании к товару говорится: "Поддержи президента Трампа и его усилия помочь Америке расти!"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США собираются купить Гренландию у Дании. Позднее президент Трамп публично признал это: "Мы добрые союзники с Данией. Мы защищаем Данию, как мы защищаем значительную часть мира, в результате появилась эта концепция... Это интересно со стратегической точки зрения". В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду на то, что президент шутит, назвав историю "абсурдной дискуссией".

21 августа Трамп заявил, что переносит запланированный на сентябрь визит в Данию из-за отказа властей страны обсуждать вопрос о возможной покупке Гренландии Соединенными Штатами. По словам датского премьера, решение Трампа не повлияет на "хорошие" отношения между Копенгагеном и Вашингтоном. При этом она вновь подтвердила, что остров "не продаётся".

Сообщалось, что Соединённые Штаты готовы взять на себя выплату гренландским автономным властям 600 миллионов долларов в год на поддержание экономики и социальной сферы острова – сейчас эти деньги платит Дания.

В Гренландии находится самая северная военно-воздушная база США Туле. Остров считается стратегически важной в обеспечении безопасности Североамериканского континента территорией.