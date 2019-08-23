Дмитрию Гудкову назначили ещё 10 суток ареста после 30 суток

Суд в Москве назначил 10 суток ареста политику Дмитрию Гудкову, который в данный момент отбывает арест в 30 суток. Об этом сообщается в телеграм-канале оппозиционера.

Срок ареста Гудкова накладывается на предыдущий, поэтому он проведет под стражей ещё шесть суток. Ранее супруга оппозиционера рассказала о постоянных звонках с неизвестных номеров, аномальном расходе интернет-трафика и попытках взлома телеграм-аккаунтов сотрудников штаба политика.

В конце июля Дмитрия Гудкова арестовали на 30 суток. Суд признал его виновным в организации 14 июля несанкционированной "встречи с избирателями".

С середины июля в Москве продолжаются протесты с требованием допустить до выборов независимых кандидатов. Ранее избирательные комиссии не зарегистрировали несколько десятков кандидатов в Мосгордуму, заявив о большом количестве брака в собранных ими подписях. К выборам не были допущены, в частности, сторонники Алексея Навального, Дмитрия Гудкова, муниципальные депутаты, многие кандидаты от партии "Яблоко".