Праздники флагов, война флагов

День флага в Украине и в РФ. В чем отличия? Обсуждают аналитики фонда Карнеги Андрей Колесников (Москва) и политик Борислав Береза (Киев). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 с 19.05 с ответом на вопрос: когда вы в последний раз вывешивали российский флаг?