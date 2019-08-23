"Американку из автозака" оштрафовали на 10 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей гражданку США и России адвоката Татьяну Бренник, задержанную 10 августа после согласованного митинга на проспекте Сахарова. Её обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом адвокат сообщила корреспонденту Радио Свобода.

О том, что Бренник имеет паспорт США, писали прокремлёвские СМИ, называя её "американским агентом" и заявляя о якобы вмешательстве Вашингтона в выборы в Мосгордуму. Документы задержанной сфотографировал в автозаке некий Антон Цаплин, который позже выложил их в открытый доступ на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он сопроводил пост комментарием о том, что Бренник "инструктировала задержанных как обудрить ментов". По словам адвоката, она не давала Цаплину разрешения публиковать её личные данные, а его присутствие в автозаке считает провокацией.

Акции протеста в Москве продолжаются уже месяц – как правило, по субботам. 27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции, были задержаны в общей сложности более 2,5 тысячи человек. События 27 июля власти охарактеризовали как массовые беспорядки, по уголовному делу арестованы 13 человек. 10 августа прошёл согласованный митинг, в нём участвовали, по оценкам, до 60 тысяч человек.