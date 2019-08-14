Американка из автозака. Интервью с задержанной гражданкой США

"Оппозиционеры устраивают незаконные акции в Москве при открытой поддержке США", "Гражданка США проводила инструктаж задержанным в автозаке", "США вмешиваются в дела РФ, отправляя своих агентов на митинг в Москве" – такими заголовками пестрели прокремлевские СМИ, в первую очередь близкие к медиаимперии Евгения Пригожина, 11 августа, на следующий день после акции "Вернем себе право на выборы". Поводом для подобных статей стало задержание Татьяны Бренник, адвоката, имеющей два гражданства, российское и американское. В интервью Радио Свобода Бренник рассказала о своем задержании и о странном пареньке из автозака, который выложил фотографию ее паспорта и видео ее беседы с другими задержанными, во время которой она якобы "провела инструктаж, как обдурить ментов".

Татьяна Бренник – не самая публичная персона в российском адвокатском сообществе. У нее нет аккаунтов в соцсетях, ее телефон не найти в открытом доступе, а упоминания Бренник в СМИ можно пересчитать по пальцам. Бренник является членом Адвокатской палаты Московской области и в числе прочего специализируется на крайне чувствительных делах о возвращении законным представителям детей, в том числе вывезенных из России в другие страны: например, когда один из родителей забрал себе ребенка после развода и не хочет отдавать его вопреки решению суда. Одна из таких историй в 2018 году легла в основу сюжета программы "Человек и закон" на Первом канале, в котором Бренник дает комментарий корреспонденту. Годом ранее интервью Татьяны об этой же проблеме вышло в "Российской газете", публикации с комментариями Бренник появлялись в официальном правительственном издании и раньше. Татьяна Бренник вежливо уклоняется от ответа на вопрос о том, когда и как она стала гражданкой США, утверждая лишь, что это было сделано законно и она уведомила российские власти о своем втором гражданстве.

После появления в интернете фотографий американского паспорта Татьяны Бренник член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал ее присутствие среди задержанных "опосредованным разведпризнаком" влияния США на российские выборы, а депутат Госдумы из фракции "Единой России" Виктор Водолацкий и вовсе заявил, что "люди, подобные американской гражданке, добивались, чтобы задержанные бузотеры вновь оказались частью толпы и могли принять участие в запланированных беспорядках". Впрочем, есть в интернете и посты в ее защиту.

Первым фотографии паспорта и видео с Бренник опубликовал пользователь ВКонтакте по имени Антон Цаплин. На видео Бренник всего лишь советует задержанным вносить в протокол данные обо всех изъятых у них вещах и призывает их в установленный законом 10-дневный срок обжаловать постановления о штрафах или аресте. Тем не менее комментарий Цаплина к видео и фотографиям написан в плохо скрываемом обвинительном тоне, более характерном все для тех же прокремлевских СМИ: "Провела инструктаж ребятам, как обдурить ментов. Говорила, как правильно отвечать на вопросы, как заполнять протокол и как избежать ответственности".

Цаплин, как указано в его профиле, живет в Нижнем Новгороде. Из публикаций других пользователей следует, что он является членом и даже руководителем нескольких "патриотических" прокремлевских организаций – например, возглавляет "Волонтерскую Роту Боевого Братства" в своем городе. Как следует из его поста, в автозак он попал случайно, когда "наткнулся на толпу протестующих".

Антон Цаплин не ответил на сообщение Радио Свобода с вопросом о том, зачем он сфотографировал паспорт Татьяны Бренник и выложил его в интернет, заблокировав прием сообщений от нашего корреспондента.

По словам Татьяны Бренник, Цаплин выложил фотографию ее паспорта без ее разрешения. Его присутствие в автозаке Бренник считает провокацией. В интервью Радио Свобода Татьяна Бренник рассказала об обстоятельствах своего задержания и о том, как она намерена реагировать на многочисленные статьи в интернете, в которых ее называют "американским агентом в России".

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– Расскажите немного о себе. Вы адвокат по семейным делам, связанным с детьми, правильно?

– Нет, не совсем. Это одно из моих направлений деятельности, причем довольно-таки большое, да. Я адвокат с 1998 года в Российской Федерации, я занимаюсь международным частным правом, в том числе одно из направлений – это розыск детей, которые были украдены, в том числе из Российской Федерации в другие страны.

– О вас не так просто найти информацию в интернете, нет ни телефона, ни сайта, ни соцсетей. С чем это связано?

– Мне такая информация не нужна, я перегружена работой. Меня не раз снимал "Первый канал", можете посмотреть программу "Человек и закон", июнь прошлого года.

– Поговорим о том, что произошло 10 августа. Где именно вас задержали и как это произошло?

– Место называется Ильинский сквер, Москва, это возле станции "Китай-город".

– Как это происходило? И как вы там оказались, в Ильинском сквере?

– Я живу в Центральном административном округе, а рядом с этим местом проживает моя подруга.

– То есть вы в этот день просто гуляли и оказались там случайно, ни в митинге на Сахарова, ни в последующей прогулке не участвовали?

– Нет, на митинге на Сахарова я была минут 20, и мой протест заключался в том, что я хочу изменить ряд статей Уголовного кодекса, касающихся детей, в том числе 315-ю статью УК, это наказание за неисполнение решений суда. В Российской Федерации, чтобы было понятно, мало вынести решение суда, его еще надо исполнить, и наказания должникам нет.

– И потом вы вместе со всеми пошли гулять по Москве?

– Нет, не совсем. Мы не пошли гулять по Москве, мы сели в метро и поехали в сторону дома моей подруги, а это как раз было в этом районе. И на самом деле, когда мы туда приехали, было тихо. Определенное количество сотрудников полиции было, было какое-то количество людей, но не было того, что случилось буквально сразу. Все очень изменилось.

– Вас задержали сотрудники Росгвардии. Они как-то представились, объяснили, за что они вас задерживают?

– Я в какой-то момент потеряла свою подругу, потому что началась очень серьезная беготня. Полиции, ОМОНа и Росгвардии было очень много, больше, чем людей, и произошел такой момент, что этот сквер окружили. Требование, которое я слышала, было "разойтись", а разойтись было некуда, фактически в каждой арке, в каждом переулке находились сотрудники полиции, которые выгоняли людей. Требования покинуть территорию района, площади, этой конкретной улицы или всего Центрального административного округа не было. Соответственно, когда я поняла, что слишком много Росгвардии, полиции, я потеряла свою подругу, я решила уйти от толпы. В сквере там находится воздухозаборник для метро, на фотографиях это очень хорошо видно, я села около него, вокруг меня никого не было. Мне проще было это все переждать, потому что по скверу на меня шел ряд, вот такая выстроенная шеренга сотрудников Росгвардии. Росгвардией я называю сотрудников, которые имеют шлемы с защитным стеклом и одеты во все черное, в бронежилеты, и на плечах и коленях у них пластиковые защитные средства. Значит, я сидела, они шли на меня, была я, и сзади меня эта будка была, в любом случае они бы будку обошли. Я показала на себя пальцем и сказала: "Мне уходить?" А сотрудник Росгвардии показал мне: "Сидите на месте". Фактически они через меня переступили, то есть претензий ко мне никаких не было. Я была одна, абсолютно одна. Потом прошло минут семь, я понимаю, что они подходят ко мне сзади, но я их не вижу.

Они подошли ко мне сзади и последовала команда: "Встать!"

Они подошли ко мне сзади и последовала команда: "Встать!". Но встать я не успела, поскольку меня подняли. Я подумала, что, скорее всего, я задержана или арестована, не знаю, и, соответственно, я спросила: "Я задержана?" Мне сказали, что я не задержана, мне сказали: "Пройдите туда". И дальше я, наверное, сделала ошибку, сказав: "Если я не задержана, почему я должна идти именно туда?" Потому что там тоже были автозаки, там тоже были сотрудники. Все, дальше без объяснения причин меня развернули и направили в автозак. Я была очень сильно напугана. Чтобы не создавать никаких других, дополнительных проблем, естественно, я не сопротивлялась, руки у меня были подняты вверх, я демонстрировала, что у меня нет никакого оружия. Сотрудник, который меня задерживал, это один сотрудник Росгвардии, его зовут Сергей. А в протоколах, которые потом мне вручили, меня задерживали двое сотрудников ОВД "Хорошево-Мневники". У меня есть основания полагать, что этих сотрудников там не было.

– Собственно, после видео и фотографий из автозака стало широко известно о том, что вы являетесь не только гражданкой России, но и гражданкой США, потому что один из задержанных сфотографировал ваш паспорт. Зачем вы его доставали, зачем понадобились данные паспорта и фотография?

– Во-первых, не было известно абсолютно ни о каком гражданстве до автозака. Но так как люди говорили о том, что у них отбирают и телефоны, и паспорта, это нормальная реакция любого человека – сфотографировать паспорт, пока у вас его не отняли, и послать его другу. У вас отнимут потом все, и у вас не будет ничего. Получается, что без моего согласия кто-то сфотографировал мой паспорт. У меня есть другой паспорт, но дело в том, что я когда выходила из дома, я взяла с собой только рюкзак, и это единственный документ, который у меня оказался. Это был выходной, а в рабочей сумке у меня лежат российской паспорт и адвокатское удостоверение.

– Эту фотографию вашего паспорта и видео с вами из автозака выложил пользователь "ВКонтакте" по имени Антон Цаплин.

– Без моего согласия.

– И написал такую фразу: "Провела инструктаж ребятам, как обдурить ментов. Говорила, как правильно отвечать на вопрос, как заполнять протоколы, как избежать ответственности". Вообще, звучит, как фраза из обвинительного заключения. Именно эти слова подхватили российские СМИ, приводя вас в пример как случай вмешательства США в протесты в Москве. Допускаете ли вы, что это может быть провокация?

У меня очень большое подозрение, что этот Цаплин являлся сотрудником, который был помещен в автозак специально

– Я думаю, что это так и есть. У меня очень большое подозрение, что этот Цаплин являлся сотрудником, который был помещен в автозак специально, иначе бы он не стал меня снимать. Дальше нужно понимать, что если сравнить его комментарий с фразами, которые я произносила в автозаке, понятно, что я просто людей успокаивала. В автозаке начались волнения, начались крики, какие-то нелицеприятные отзывы о сотрудниках полиции. Мои слова (которые, кстати, не записали, потому что неудобно было, эта запись обрезана), то есть все, что было сказано до этого и после этого, звучало ровно так: "Пожалуйста, все успокоились, прекратили кричать на сотрудников полиции, они здесь не виноваты, они находятся на работе". Дальше была моя фраза, которая звучит: "Прекратите сотрясать воздух". После этого кто-то пожаловался, что у него забрали паспорт, забрали телефон. Я говорю: "Вас сейчас доставят, задержат либо отпустят, и в любом случае будет протокол. Поэтому все, что вы сейчас мне говорите, пожалуйста, напишите в протоколе". Я юрист, и этим людям как раз никто права их не разъяснил. Цитировать законы и права людей при задержании я могу.

– После этого пошли новости в различных прокремлевских СМИ, что США таким образом вмешивается в протесты, член Совета Федерации Клинцевич заявил о признаках какой-то разведывательной операции. Что вы почувствовали, когда увидели весь поток этих сообщений про вас?

– Мне было очень неприятно, поскольку я являюсь гражданкой двух стран, и я выбираю своим местом жительства Российскую Федерацию, я здесь работаю, здесь проживает моя семья, мне здесь комфортно... ну, до субботы было [комфортно] жить. Плюс дело в том, что, перепечатывая какую-то новость, люди не догадываются хотя бы проверить. Несмотря на то, что у меня отсутствуют соцсети, я ими не пользуюсь, можно было проверить. Наши спецслужбы, поверьте, много чего могут, поэтому я больше чем уверена, что информация обо мне была у них уже спустя час. То, что они там ничего не нашли, может быть, их расстроило, но чтобы доказать все это, нужно какие-то доказательства предоставить. Если бы они были, поверьте, ими бы пестрел весь интернет. Сделано было бы официальное заявление о том, что у меня контакты с теми-то, с теми-то. Я уверена, что сейчас все мои почты вскрыты, WhatsApp вскрыт, я думаю, что нас сейчас даже слушают, в данный момент. Dсе банковские данные были бы вскрыты на предмет нахождения, кто меня содержит. Но этого нет. Этого нет и не будет. Поэтому, увидев эту информацию в СМИ, сначала у меня возникла, как у адвоката, такая мысль: прежде чем что-то писать, может быть, хотя бы в интернете посмотрите, кем является Бренник?

– Собираетесь ли вы подавать в суд на эти СМИ?

– Вы знаете, это средства массовой информации, которые – вам, как журналисту, понятно – имеют желтоватый оттенок, кроме, наверное, двух. Тратить свое время на то, чтобы доказывать, что я не тот человек, за которого меня принимают, я пока не готова по одной простой причине: вы знаете, что такое интернет, оттуда сложно что-либо убрать. Я абсолютно не стесняюсь того, что являюсь правозащитницей в России. Да, у меня есть гражданство другой страны, у меня семья, все крутится вокруг этого, и от этого отказываться я тоже не собираюсь. Поэтому подавать в суд... я не уверена, что это нужно делать.

– Вы уведомили о своем задержании посольство США в Москве? Вы, как человек с двумя гражданствами, расцениваетесь властями в России исключительно как гражданка России, но, тем не менее, вы сообщали о своем задержании в американское посольство?

– Это должны были сделать лица, меня задержавшие. Я сама лично не уведомила, потому что я находилась в состоянии большого стресса и просто найти даже... во-первых, очень плохо работала связь. Это сделал один из моих друзей, это я знаю, сама лично я туда не обращалась.

– Сегодня у вас был суд, чем он закончился? (наш разговор с Татьяной Бренник состоялся во вторник, 13 августа, – прим. РС) Нарушение какой статьи Административного кодекса в итоге вам вменили и каковы результаты этого суда?

– Сегодня суда не было, поскольку материал, который на меня поступил, по статье 20.2 Кодекса об административных нарушениях, пункт 5, это то, в чем меня обвиняют... Понимаете, чтобы нарушить порядок проведения митинга, нужно там быть, а митинг к тому времени уже закончился. Статья просто неправильно применена, то есть она применяется, когда идет митинг и кто-то нарушает его порядок. Поэтому для меня очень странно, что эта статья применяется ко мне и ко всем остальным. Суд фактически не начался, поскольку судья принял решение вернуть материал в ОВД "Хорошево-Мневники", поскольку он нашел значительное количество нарушений. Меня представляет адвокат, он лучше меня в административных делах понимает.

Я никогда не привлекалась ни в уголовном, ни в административном порядке за всю свою жизнь

​– Это ваше первое дело по подобной административной статье?

– Да, я в митингах не участвую, мне никогда не приходило это в голову. Я никогда не привлекалась ни в уголовном, ни в административном порядке за всю свою жизнь.

– А теперь планируете участвовать в дальнейших митингах, которые явно в Москве еще продолжатся?

–- Вы знаете, я думаю, нет. И объясню почему. Даже если бы я хотела это делать, это для меня просто опасно. Там же самая статья 20.2 имеет пункт 8 ("повторное совершение административного правонарушения", возможен арест на срок до 30 суток, – прим. РС), и если я повторно буду задержана... Фактически мое конституционное право сейчас немножко пострадало в том плане, что я боюсь. Я элементарно боюсь.

– А что вы вообще думаете об этих протестах?

– Я человек аполитичный, меня политика мало интересует. Меня интересуют изменения в Уголовный кодекс, связанные именно с моей работой, чтобы просто можно было эффективнее защищать права граждан, права моих доверителей. По поводу протестов у меня, наверное, общее мнение: люди имеют право собираться и высказывать свое мнение.