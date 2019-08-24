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Новая модель "Союза" не смогла пристыковаться к МКС

Старт ракеты-носителя "Союз-2"

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Новая модель космического корабля "Союз" – "Союз МС-14" не смогла состыковаться с МКС. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на корреспондента в Центре управления полетами.

Стыковка была назначена на 08:30 по московскому времени. Она должна была проходить в автоматическом режиме. Однако системе автоматической стыковки не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией, передаёт "Интерфакс".

Не пристыковавшаяся версия корабля отличается от серийного модернизированной системой управления движением и навигации, сообщала ранее корпорация "Энергия". Кроме того, корабль впервые стартовал с ракетой-носителем "Союз-2" с цифровой системой управления, заменившей аналоговую систему украинского производства.

Новую попытку стыковки проведут в понедельник.

  • "Союз МС-14" – первый более чем за 30 лет пилотируемый корабль российского производства, отправленный на орбиту без экипажа. На борту находятся груз и робот Фёдор.

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