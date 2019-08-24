На саммите G7 Туск предложил пригласить Украину в 2020 году

Председатель Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7. Об этом политик заявил во время пресс-конференции в субботу, 24 августа. По словам Туска, у Европы нет причин считать, что Россия встала на путь «либеральной демократии» и «верховенства права».

Председатель Европейского совета заявил, что попытается убедить своих собеседников пригласить на следующий саммит G7 президента Украины Владимира Зеленского. "Я говорил с ним об этом и знаю, что он заинтересован", — заявил Туск.

При этом речь идет не о полноценном принятии Украины в международный клуб, а лишь об участии лидера страны в переговорах. Такая практика существует и сейчас: в 2019 году в качестве партнеров G7 на саммит пригласили, в частности, президентов Сенегала, Руанды, Буркина-Фасо, Чили, Индии, Австралии, Египта и ЮАР.