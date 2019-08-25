В Петербурге журналиста обвинили в неповиновении полиции

В Петербурге полиция составила протокол в отношении журналиста издания "Медиазона" Давида Френкеля, задержанного накануне во время акции ЛГБТ-активистов у Исаакиевского собора. Френкеля обвинили в неповиновении сотруднику полиции, в частности в том, что он отказывался пройти в автозак. Протокол направили в суд, журналиста отпустили из отдела полиции.

Френкель считает своё задержание препятствованием законной деятельности журналиста. Он фотографировал акцию. Полицейские заявили ему, что он нарушает правила дорожного движения, и задержали.​ При этом сразу после задержания ему сказали, что он обвиняется в "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".

Серию одиночных пикетов в сквере напротив Исаакиевского собора организовали независимые активисты Сергей Кийков и Артём Казаков при поддержке "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие". Причиной этой акции стал разгон активистов 3 августа, когда молодые люди участвовали в ЛГБТ-прайде на Дворцовой площади, проходившем в форме одиночных пикетов. Тогда 15 человек оказались в автозаках.​

В минувшую субботу всего были задержаны, по данным корреспондента Радио Свобода, 13 человек, включая Френкеля. Одному из задержанных, Леониду Жарикову, пришлось вызвать скорую помощь – у него повреждены рука и шея.