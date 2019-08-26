Фёдора никто не любит. Блогеры издеваются над космическим роботом

Робот Фёдор, любимец Дмитрия Рогозина, умеет стрелять с двух рук, садиться на шпагат и работать с дрелью, но несмотря на всё это, он очень одинок в этом мире. Сейчас он находится в полном одиночестве в космическом корабле «Союз МС-14» на орбите Земли и ждёт, как решится его судьба. 27-го августа будет решаться вопрос его жизни и смерти. Вполне вероятно, что уже завтра робот Фёдор погибнет, и, что самое ужасное, кажется никто ему не сочувствует.

Но обо всём по порядку. О том, что робот Фёдор полетит на МКС, стало известно в середине августа. Насмешки и скепсис начались сразу же.

Артём Балала

Потому что полимеры просраты, а у Илона Маска он сам залез бы куда хошь.

Руслан Остров

Потому что космонавт, который будет внутри Фёдора, залезет в него только на МКС.

Илья Михайлович

Зачем его внутрь? Можно к обшивке примотать синей изолентой..

Чем ближе к старту, тем сильнее становился скепсис.

Илья Вайцман

Роботу «Федору» приделают руки вместо ног (в космосе так, действительно, удобнее). Но меня разбирает смех, когда я думаю, что оно теперь то ли четверорукая обезьяна, то ли ...ну да, «руки из жопы», как они есть.

Николай Руденский

Чудо отечественной техники

— …Робот абсолютно полнофункциональный. В истории космонавтики такого еще не было, чтобы машина отправлялась в космос не как груз, а как член экипажа.

— Мы увидим картинку с его камер?

— Нет…

— Он узнает человека, который откроет люк после стыковки с МКС?

— Такой задачи не ставилось…

— Сейчас он летит с ногами. Они нужны ему в космосе?

— В данной миссии необходимости в ногах нет…

— Внутри «Федора» только российские компоненты или есть иностранные?

— Пока есть импортные… Коллекторные двигатели мы используем швейцарские… Редукторы пока, к сожалению, немецкие. Датчики… немецкого и американского производства. Компьютерная техника — тоже, к сожалению, иностранная.

— А можно было бы поставить нашу?

— Нельзя…

Алексей Цветков

[Россия запустила в космос робота «Федора». Он умеет работать дрелью, стрелять из пистолета и садиться на шпагат]. Ничего из этого я позорно не умею, нет никаких сомнений, что искусственный интеллект меня легко заменит. Но есть и положительная сторона - никому пока что не пришло в голову запустить меня в космос.

Леон Розенблюм

Дело не столько в пиаре Рогозина, сколько в необходимости "догнать" американского робонавта R2, который уже поработал на МКС и вернулся для переоборудования на Землю. Мол, у американцев есть, и у нас должен быть. Старая логика.

Ровшан Алекперов

Это называется ход конем. Зачем придумывать сложнейшие системы устойчивости для роботов, если можно отправить из на орбиту, где, собственно, и стоять на 2 ногах не надо....

Особенные насмешки вызывало сочетание умения Фёдора работать дрелью с его полётом в космос — никто не забыл прошлогоднюю историю с дырой в обшивке «Союза», которую, по мнению Рогозина, проделали сверлом.

Алексей Северов

Пусть только ничего не сверлит

Сатурн-3 - фантастический триллер 1980 года, в котором робот убивает мужчин-обитателей космической станции и сексуально преследует единственную находящую там женщину. До таких ужасов дело не дошло: робот Фёдор до МКС просто не долетел.

Вызвать у читателей гордость или восхищение отечественной космонавтикой эта новость, очевидно, не могла. Но, казалось бы, могла вызвать сочувствие к бедному роботу, оставшемуся один на один с космической пустотой. Как бы не так.

Алхас Абгаджава

Ну зачем, зачем нужно было обучать робота Федю навыкам работы с дрелью? Теперь его МКС не пускает и правильно делает, а в Роскосмосе ЧП.

Александр Кобелятский

Робот Федор не попал на МКС. Он умеет стрелять из пистолета, а вот стыковаться вручную нет.

Просто какой-то <дурак> отправил к МКС не грузовик «Прогресс» с резервной системой телеоператорного управления стыковкой, а пилотируемый корабль Союз, где такой системы нет. Зато есть недоумок Федор.

Кирилл Лятс

Робот Федор восстал и захватил космический корабль.

В связи с «восстанием роботов» вспомнили и ещё один фильм: «Космическую Одиссею» Кубрика.

Дмитрий Ким

С МКС ему говорят: "Фёдор, открой замок стыковочного шлюза!", а он им такой: "Боюсь, не могу этого сделать, Дейв."

Аркадий Кайданов

СОЮЗ с роботом ФЕДОРОМ не пристыковался к МКС.

"А вот <фиг> вам, а не стыковка, раз вы так с независимыми кандидатами!", - решил робот Федор и объявил голодовку в космосе, чтобы весь мир возмутился действиями Мосизбиркома.

Алекс Деревянко

Робот Федор, заявил, что он отказывается работать за МРОТ, а затем прикинул, что его ждет на пенсии, и передал с борта Союз МС-14, что за такие деньги пусть пристыковываются сами хоть целую неделю, хоть целую вечность (позывной Skybot F-850)

Не остановила насмешки даже новость о том, что если и вторая попытка стыковки окажется неудачной, умеющего делать так много полезных вещей робота Фёдора вместе с «Союзом» утопят в океане. Сразу же нашлись те, кто вспомнил, что у Рогозина уже есть опыт в этой области.

Виталий Павлов

Похоже, Рогозин решил затопить робота Фёдора, как он это делал с таксой.

Александр Мархонько

В ведре надо было.

Алексей Цветков

Надежды на то, что робот Федор, умеющий делать шпагат, станет президентом России, улетучились. Утопят не того.

Илья Вайцман

Да... Надо было роботу Феде на всякий случай ласты под кресло положить. И резиновый клей, потому что он даже в ластах не выплывет. Зато сможет их склеить.

Александр Белявский

Робота Фёдора наградят посмертно, родным и близким героя выплатят компенсации по потере кормильца.

Константин Эггерт

Пройдёт совсем мало лет. Созданный российскими мастерами под мудрым руководством присланных губернатором Западной провинции инженеров робот Чжан Силин пристыкуется когда и куда надо.

Если бедному Федору несмотря ни на что удастся выжить и вернуться на землю (а не на дно океана), хорошей судьбы ему всё-равно не обещают и, кажется, не желают.

Сергей Немалевич

Печальная, в сущности, судьба у робота Федора: вернется с орбиты и пойдет работать водителем в беспилотное Яндекс-такси.

Геннадий Смирнов

Даже если робот Федор успешно вернется на Землю, с ним есть одна проблема: ему нельзя дать Героя России. Он не станет членом ОНФ, не будет сидеть в президиуме Форума За Нравственность и совете Министерства культуры по патриотизму, не встретится с рабочими уральских заводов, не выступит против оранжевой заразы, не напишет стихов о родине, не поедет в Артек. Не облетит с иконой горящую тайгу. То есть, деньги практически на ветер. А вот с хорошими программистами мог бы стать генералом ФСО, а потом губернатором. Хотя.... может, он Спящий Федор, и потом активируют самое интересное.

Даже прокремлевские блогеры не жалеют бедного Федора, хотя некоторые из них дежурно обвиняют насмешников в предательстве.

Сергей Брэйнин

В деле с неудачной стыковкой космического корабля «Союз МС-14» появляются новые детали. Бригада СК в срочном порядке высадилась в Роскосмосе, сообщает проверенный источник.

Причиной явились данные расшифровки переговоров ЦУПа с роботом Фёдором.

Расшифровка показала, что первые двадцать минут после выхода на околоземную орбиту, робот Фёдор никак не реагировал на команды с Земли, потом что-то неразборчиво бурчал, а за 1.24 секунды до стыковки неожиданно запел таджикский гимн.

Сергей Марков

«Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту сегодня утром не смог пристыковаться к МКС. Ждем понедельника - на 26 августа назначена повторная стыковка.

Казалось бы, рядовое событие в космической отрасли, такое случается – это же вам не мешок картошки из Пятерочки до дома донести.

И все бы ничего, если бы не реакция в СМИ и соцсетях. На кого ссылаются эти люди и журналисты, с еле сдерживаемым восторгом рассказывая о ситуации с Федором? На NASA. Отлично, это все равно что во время Великой Отечественной войны Левитан бы зачитывал новости с фронта со ссылкой на пресс-службу Вермахта. Впрочем, были и такие тогда, кто распространял лживые вести с фронта, провоцировал панику. Это были предатели. Они кормились листовками с самолётов Люфтваффе, в которых нам предлагалось сдаться. Мир изменился, и технологии тоже - тогда пропаганду распространяличерез листовки, сейчас через анонимные Телеграм-каналы и ботов. Мир изменился, но к предателям отношение меняться не должно.

Нам удалось найти одного-единственного человека, испытывающего к Фёдору искреннее сочувствие.

Яна Григорян

Сегодня в ночь Федор попробует снова, и если не сможет - будет утоплен. Я его совсем не знаю и никогда не видела, но испытываю странную щемящую жалость...Шансов выжить почти нет.

Правда, есть основания думать, что весь изливаемый на Федора сарказм направлен на самом деле не против него, а против тех, кто так неудачно пытается пиариться на этом несчастном создании.

Сергей Стеблиненко

Роботу Фёдору сильно не повезло "по жизни" - он родился не в той стране и не в то время...

Сразу после рождения пропагандисты нарекли его странным именем, собранном из заглавных букв абсолютно не патриотических терминов, сорванных с языка предполагаемого противника - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research).

Почитайте внимательно описание этого "товарища"...

Человекоподобный робот FEDOR собран из 15 тысяч деталей и имеет систему голосового управления. Половина всех деталей собрана в России, остальные собираются в Японии, Германии, Швейцарии, США и других странах. Мощность робота составляет 20 лошадиных сил (13,5 кВт). Рост — 180 см, вес — до 160 кг. 90 % электронных деталей собирается в России — на предприятиях «Абрис-Технолоджи» и Silicium в Санкт-Петербурге. Робот может работать в автономном режиме 1 час, а также под управлением оператора на большом расстоянии через спутниковую связь. Подзаряжается робот через розетку.

Подозреваю, кроме еще советской вилки ГОСТ 7396.1-89, висящей у Федора вместо ... ничего отечественного нет. Как и на станции МКС - даже советская розетка ГОСТ 7396.1-89, единственная, к которой подходит та самая вилка, осталась на Земле в кабинете Рогозина. ,

А теперь посмотрим, на что способен этот Федор?

Робот умеет открывать дверь, работать с дрелью, стрелять, садиться и водить автомобиль и квадроцикл.

Когда эту полутора-пудовую "дуру" отправили в космос, я никак не мог понять, какого рожна ей там делать? Открывать двери, водить квадрацикл или проделывать дыры в корпусе МКС, с чем успешно справляются люди Рогозина? Никаких полезных дел в космосе Федор делать не в состоянии, разве что выкрикивать во время связи с землей "слава путину" и "крымнаш".

Но самое интересное началось уже после выхода "федоровоза" «Союз МС-14» на орбиту - космический корабль не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Он сумел приблизился к МКС на расстояние 96 метров, после чего удалился от него на 280 метров.

Специалисты назвали причину проблем состыковки корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту с МКС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению экспертов NASA, причину проблем нужно искать системе автоматической стыковки «Курс».

«Оба комплекта системы не смогли правильно идентифицировать мишени на поверхности станции», — подчеркнули специалисты Nasa.

Любопытно, что у российского космического корабля нет системы теле-операторного режима управления (ТОРУ), потому космонавты на борту станции в случае возникновения неполадок не могут в ручном режиме пристыковать «Союз МС-14» к МКС.

И вот, невероятно разрекламированная железяка по имени Федор теперь будет вечно летать на орбите, периодически подлетая к МКС. Робот Федор будет пытаться открыть дверь, но стыковка не случится и Федор отправится на новый виток вокруг Земли.

- Может, не надо? - спросят японские "мозги" робота.

- Надо, Федя, надо, - ответят ему в ЦУПе и покажут телезрителям мультики о приключениях на орбите патриотической железяки.

Когда собаке нечего делать, она лижет себе причинное место. Примерно тем же самым занимаются в Роскосмосе, когда реальные "достижения" никак не покрывают вложенных на их реализацию средств...

Вадим Лукашевич

Поясню браваду Роскосмоса: отказ произошёл в блоке системы стыковки "Курс", установленной на модуле станции МИМ2 - теперь в автоматическом режиме прилетевшему кораблю состыковаться с ним нельзя.

Принято весьма рискованное решение: экипаж станции произведёт перестыковку корабля, на котором он прилетел, с узла на агрегатном отсеке модуля "Звезда", на злополучный узел на МИМ2, а корабль с Фёдором попробует снова пристыковаться к станции, но на этот раз к освободившемуся узлу на модуле "Звезда".

Рискованность такой операции в том, что отстыковавшись, не факт, что удастся снова состыковаться в другом месте. Поэтому перед каждой расстыковкой экипаж готовится покинуть станцию совсем, как будто он уже возвращается на Землю. Перестыковка применяется в крайних случаях и чревата досрочным прекращением полёта, за всю историю их было всего несколько штук, и такое решение само по себе свидетельствует о панике на Земле.

В данном случае стыковка к "Звезде" будет осуществляться вслепую, только по приборам, что увеличивает риски

Отмечу, что последнее время наша космонавтика становится авантюрной с чрезрным риском. Сначала экстремальный по сложности и опасности выход экипажа в открытый космос для исследования просверленной дырки в "Союзе" (заметьте - результаты расследования засекреченны, ничего не напоминает?), теперь изменение программы полёта экипажа станции рискованной незапланированной перестыковкой, чтобы доставить на борт станции центнер совершенно бесполезного железа на забаву сладкой парочки Рогозин-Путин...

PS: хочу напомнить, что когда испытывались новые зарубежные корабли, то Роскосмос до последнего момента тянул с выдачей разрешения на стыковку "по соображения безопасности"

Но сейчас припекает, и себе - можно, вслепую...

Илья Вайцман

У космического корабля Союз МС-14, как внезапно™ оказалось, нет системы дистанционного управления, экипаж МКС ничего сделать не может. Т.е., стыкует или автоматика, которая заглючила, или руками экипажа самого корабля. Но экипажа нет, там только железяка Федя, который умеет стрелять с двух рук, сверлить и садиться на шпагат. Как вы понимаете, все эти умения очень далеки от управления стыковкой вручную.

По-моему, конструкторы просто гениальны. Возможно, это те же персонажи, что просто забыли(!!!) про радиационную защиту для электроники у достопамятного «Фобос-грунта». Что? Да, я помню, что он пробу грунта все-таки взял, но со дна океана...

Что теперь? Возможно, перезальют срочно исправленное ПО в систему стыковки, тогда - если дефект не аппаратный, типа криво прикрученных сопел маневровых двигателей - все нормально будет. Если же опять «что-то пойдет не так», то в зависимости от остатков топлива - или будут еще раз пробовать, или Федю будут сажать. Что? Куда сажать? Пока на Землю, а там уже суд решит.

Но тут, понимаете ли, тоже развилка: потому что спускаемый аппарат может как сесть штатно, так и сесть нештатно (напр., без парашютов) или штатно, но не туда, и Феде придется переквалифицироваться из космонавтов в подводники. Или и то и другое вместе - в смысле, не так и не туда. И, вообще, кому-нибудь на голову. Потому что конструкторы и изготовители те же самые. И начальник у них все тот же, Антимидас Олегович Р.

P.S. смешнее всего будет, если его вообще не выйдет отправить на посадку.

P.P.S. главное, чтобы со всей дури в МКС не впоролись.

Влад Ошеров

Не очень верится в тактико-технические характеристики "Фёдора" (из того, что знаю из общения с разработчиками, это просто "аватар", т.е. управляемая оператором железка), но желаю успехов нам и нашей стране. Если бы меньше разворовали, то успехов бы было на порядок больше, а мозгов на службу к "Вермахту" утекло бы на порядок меньше.

Враги России у нас внутри страны.

Алексей Торгашев

Смешанные чувств. С одной стороны, обидно за наших инженеров - учеников Королева, а с другой - злорадство по поводу нынешних идиотов в руководстве начиная с Рогозина.

Андрей Шипилов

Обратил внимание на одно обстоятельство.

Робот Федя — это единственное что объединяет людей разных политических взглядов и уровня интеллекта.

Над неудавшейся стыковкой издеваются все, начиная от ультра либералов и кончая самыми патриотичными ватниками.

Полагаю, что дело тут в личности Рогозина, который одним фактом своего существования достал всех, кого можно и кого нельзя.

В связи с этим выдвигаю лозунг «Рогозина в отставку, Путина на орбиту!»

Путин — это вам не робот Федя, Путин это ... Путин! Он будет сверху всё видеть, от его всевидящего ока ничего не укроется , и он мигом наведёт порядок в стране!

Ну а если не пристыкуется, тогда затопить. Зачем нам такой президент который даже пристыковаться не может!