Космонавты-вредители. Кто продырявил "Союз"?

30 августа на МКС была обнаружена утечка воздуха. В ходе проверки всех отсеков микротрещину нашли в корпусе пристыкованного к станции российского космического корабля "Союз МС-09". В июне он доставил астронавтов на МКС.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что брешь находилась в бытовом отсеке и не угрожала возвращению космического корабля на Землю. В тот же день космонавты залатали пробоину, и Рогозин рапортовал о восстановлении герметичности корабля. В день аварии глава Роскосмоса на своей странице в Фейсбуке предположил, что причиной микротрещины стало столкновение с небольшим метеоритом.

31 августа в СМИ появилась информация, что специальная комиссия рассматривает разные версии возникновения трещины, но в приоритете находится внешнее воздействие. "Пока до конца не понятно, был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак", – сообщил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли. 3 сентября версию о метеорите сменило предположение о воздействии сверла.

Сотрудник, проделавший лишнее отверстие, по всей видимости, заметил ошибку и заделал его специальным клеем

Источник РИА Новости заявил, что утечка воздуха произошла из-за возникшего еще на Земле производственного брака на борту "Союз МС-09", а человек, допустивший халатность, установлен. Другой собеседник агентства рассказал, что сотрудник, проделавший лишнее отверстие, по всей видимости, заметил ошибку и заделал его специальным клеем. Поэтому брак не был обнаружен при проверке герметичности корабля перед запуском и в первые два месяца полета. Однако позже клей высох и был выдавлен, открыв отверстие, отметил источник.

В тот же день Дмитрий Рогозин заявил, что на внутренней обшивке корабля были обнаружены следы сверла, сделанные неуверенной рукой. Было ли отверстие просверлено на Земле или на орбите, пока не установлено. "Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем: преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", – заявил Рогозин. Он добавил, что, возможно имела место "технологическая ошибка какого-то специалиста", поскольку "идет скольжение сверла по поверхности". Эти слова главы Роскосмоса вызвали бурную реакцию в соцсетях.

Кирилл Шулика

Рогозин нашел космонавтов-вредителей.

Он подозревает их, то бишь, космонавтов, в том, что они просверлили космический корабль.

Маргарита Горских

"Воздействие было неуверенной рукой"

Сергея Королёва представила с вот этим чучелом во главе.

Николай Травкин

Возглавил "Роскосмос", выявил шпионов, заменил старые кадры на новых патриотов, упорядочил движение финансовых потоков, приготовился "вставить Америке"… и тут какая то падла дрелью обшивку "Союза" просверлила!

"Пропал Роскосмос!", –​ подумал профессор Преображенский.

Как это могло выглядеть? Может, как в прошлогоднем фильме "Салют-7", в одном из эпизодов которого космонавты говорят друг другу: "Надо только раздолбать этот корпус"? Версий в Сети множество.

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Алексей Беляков

Рогозин обещал тщательно расследовать дело. Но тут же всё элементарно. Кто-то заманил на корабль соседа с дрелью. И отправил того нахрен в космос подальше.

Вадим Седов

Сосед-астронавт с перфоратором.

Рыклин Александр

Ну, то есть, вы поняли, да? Кто-то изнутри просверлил в МКС дырочку... Я примерно представляю, как это случилось...Один из космонавтов хотел прикрутить вешалку или бра повесить... Дырку просверлил, а тут старт, перегрузка... Понятное дело, человек отвлекся и забыл...Ну, воздух и утек...

Карине Степанова

Кто-то (не будем показывать пальцем) пытался на стенку портрет Трампа повесить, не иначе.

Наташа Исакова

Иконку хотели прикрутить, что ж непонятного. Николая Чудотворца, исконного покровителя всех космонавтов.

Мышь в овощном

Идея Рогозина повесить траблы с корабликом на самих космонавтов очень свежая и перспективная.



Не так, конечно, как идея посадить за "Зимнюю вишню" тушившего ее пожарного –​ но тоже ничего.

Иван Давыдов

Любопытно, чего теперь ждать –​ дела космонавтов-вредителей? Или выяснится, что это вражеские диверсанты-астронавты пробрались в нашу часть станции и пытались погубить советских, зачеркнуто, российских героев космоса, однако в силу собственной криворукости не сумели?

Новоселов Андрей

СК возбудит уголовное дело и примет космонавтов на посадке.

Я бы стал невозвращенцем.

Андрей Лазарчук

"Два подтянутых лейтенанта с усталыми, но добрыми глазами протащили мимо меня лощёного мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Кажется, он всех выдавал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину в двигатель звездолёта."

Дмитрий Осипкин

Простите меня, но это полный <идиотизм>: сверлить дырку изнутри в корабле, в котором сам находишься.



Во-первых, система контроля давления очень чувствительна и завопит моментально, то есть шухер поднимется тогда, когда ты ещё сверло вытащить не успеешь, а не через девять месяцев.



Во-вторых, если ты не камикадзе (а японских астронавтов на борту не было), то делать это надо в скафандре, поскольку последствия ковыряния дырки в борту непредсказуемы, вполне может вылететь кусок и возникнуть взрывная декомпрессия.



В-третьих –​ надо сверлить. Аккустика в космосе великолепная и сверление дырки в борту будет слышно как минимум по всем соседним модулям, а поскольку корабль все же российский, то это вызовет вопросы из разряда "разве ты не видишь, что твоему боевому товарищу капает на лоб раскаленное олово".



В-четвёртых –​ стружка. На пол она не упадет и совочком ее не сметешь, то есть неизбежно должна остаться и попасть либо в систему вентиляции и осесть в фильтре, либо разлететься по станции. Причём при любых мерах предосторожности, кроме, разве что, мощного промпылесоса.



В-пятых –​ дырка все равно будет обнаружена. Причём достаточно быстро. То есть как минимум в течение срока пребывания дежурного экипажа.



А теперь представим ситуацию: агент ЦРУ –​ японский астронавт-камикадзе в скафандре херачит через всю станцию с дрелью наперевес и пылесосом за спиной, дырявит дырку в борту и уходит незамеченным.



Ниндзи в космосе, <чтоб вас>.

Михаил Шахназаров

Вижу эту картину. К "Союзу" подлетают два загашенных межгалактическими грибами гуманоида, с ящиком инструментов и начинают тыкать сверлом в обшивку.

–​ Дай мне алмазное сверло на двенадцать, мой брат **ертон.

–​ Сейчас, ***нозий. А зачем ты хочешь просверлить это земное корыто?

–​ А чтобы они наговорили всякой <фигни> про атакующий Марс.

Николай Травкин

Версию, что обшивку "Союза" батюшка повредил размахивая кадилом при освящении, следователи отвергли как бездуховную.

Михаил Крутихин

Нет, обшивку космического корабля не дрелью и не коловоротом продырявили. ОНА ЗАМИРОТОЧИЛА!

Аркадий Пасерба

товарищ рогозин плохие дела

на пыльной обшивке следы от сверла

пока вам манагеры что-то <трындят>

нас в космосе дрелью уже бороздят

Михаил Коченков

Парень по Фрейду херачил неистово,

Дрель разгоняла тоску,

А на орбите корабль посвистывал

Дырочкой в правом боку.

Космонавта Льва Андропова из фильма "Армагеддон" сегодня вспоминают многие.

​Сергей Доренко

Послушайте это: космический корабль дырявили в нескольких местах дрелью, неуверенной рукой. Интересно, это был небритый пьяный русский космонавт в ушанке? Значит, это не выдумка, он существует

Эль Мюрид

В "Армагеддоне" русский космонавт заливал одиночество спиртом, в итоге русскую станцию таки спалили на орбите, однако в реальной жизни косорукий работник высокотехнологичного производства на земле выглядит более убедительно, чем диверсант-алкоголик на орбите.

По всей видимости, мы сейчас наблюдаем кончину одного из последних оставшихся достижений советской эпохи - российского космоса. Остается понять, насколько глубоко деградировала последняя отрасль –​ ядерная. В общем-то, если на АЭС начнут забивать управляющие стержни и твэлы кувалдами, то удивляться уже не получится –​ не бывает так, что везде развал и распад, а где-то всё как на картинке.

​Аркадий Бабченко

Это называется уже "вырождение в зачатии". Когда в космических кораблях то гироскопы забивают вверх ногами, то трещины заделывают клеем - это всё, конец отрасли. Этого не может быть, потому что этого не может быть в принципе. Потому что для того, чтобы космические корабли бороздили просторы, должна быть базовая штука. Нет, не технологии. Не "Ангара". Не космодром "Восточный", не Королев, не Лозино-Лозинский, не скрепы, не величие, не Гагарин и не дедылетали.

Должна быть ценность человеческой жизни.

Это основа любой высокотехнологичной страны.

Вот просто базис. Без которого каменный топор –​ будет. А космический корабль –​ нет. Даже если у тебя есть технологии.

И если у вас сотрудник космической корпорации просверливает дырку не там, где надо, а затем заделывает её клеем, чтобы его не оштрафовали на двадцать тысяч рублей, не понимая, что тем самым он банально убивает десяток человек в космосе и разрушает многомиллиардную станцию, которая потом неизвестно еще куда упадет и сколько людей поубивает на Земле –​ все, сливайте воду. Страна с космическими технологиями, но с отношением к ценности человеческой жизни как в Конго –​ это не страна с космическими технологиями. Это –​ Северное Конго.

Помните Сергея Иванова с его "балалаечниками"? Ну, балалаечники его услышали. Поздравляю. И годами тысячами уезжали из страны. И –​ опа! –​ вдруг выяснилось, что космические корабли без балалаечников почему-то перестают летать и не падать.

Вот я в принципе не могу представить, что должно быть в голове у человека, заделывающего трещину в космическом корабле, чтобы её не увидело ОТК.

Ты же людей убиваешь, ты понимаешь это, малоумный? А, плевать. Жвачкой залепил, и так сойдет.

Идиотия, инфантилизм, цинизм проели там каждый мозг. Даже в центре Хруничева.

Запереть детей в кинозале и сжечь их. Ударить из танка по школе с заложниками. Оставить незакрытой крышку ливневки и убить ребенка, тельце которого найдут потом только в море. Ударить ракетой по пролетающему над головой самолету - да пофиг, какому. Прикрутить рельсу в метро проволочкой. Забить сваю в движущийся поезд. Выгнать снегоуборочную машину под разгоняющийся самолет президента корпорации "Total". Замазать в строящемся космическом корабле трещину клеем...

С этой страной нельзя иметь дело. В принципе. Она убьет вас. Любым из сотен миллионов способов, который вы не сможете даже предположить. Казалось бы, всё учел. Ан нет. Они каждый раз найдут, чем удивить.

А спасли опять всех американцы. Заметили? Американский астронавт нашел утечку и заткнул дырку пальцем.

Кстати, с апреля Америка перестает пользоваться услугами России в доставке своих астронавтов на орбиту. Контракт с НАСА заканчивается, а продлевать его они не собираются. Всё. Услуги бомбил больше не нужны. Доставлять астронавтов будут теперь американские шаттлы. Новость, которая прошла в России очень-очень тихо.

А контракт со Штатами на поставки российских ракетных двигателей РД-180 истекает в 2020-м году. И Штаты уже дали ясно понять, что больше покупать российские двигатели они не хотят.

И вот прямо на наших глазах мы видим, как самая главная, просто наиважнейшая скрепа –​ "Гагарин", "Космос" и "дедылетали" –​ гораздо более сакральная, чем даже "дедывоевали" –​ растворяется и превращается в ничто. А космическая держава, статусом которой Мордор так гордился, садится в уголочке и пишет книгу под названием "Многоходовочка. Как просрать всё. Вот вообще всё. Десять простых советов".

Ну и слава богу.

Больше людей живыми останутся.

После инцидента с утечкой воздуха на МКС ракетно-космическая корпорация "Энергия" проверит на "наличие следов от сверла" все космические корабли "Союз" и "Прогресс". Всего в корпорации "Энергия" в разных стадиях готовности более десяти космических кораблей.

В апреле 2017 года на "Союзе", который возвращал с МКС на Землю трех космонавтов, произошла разгерметизация на финальном этапе спуска. Тогда Роскосмос умолчал об этой аварии. О ней стало известно лишь спустя полгода из пресс-конференции американского астронавта Томаса Стаффорда. По его словам, при раскрытии парашюта "Союза" скоба задела корпус корабля, проделав в нем дыру. Издание Space News указало, что "инцидент поставил под вопрос надежность российского аппарата" с учетом многочисленных проблем российской космической отрасли.

NASA пользуется для отправки астронавтов на МКС российскими "Союзами" с тех пор, как семь лет назад отказалось от американского шаттла. Ожидается, что в 2019 году американцы полетят на орбиту на новых кораблях, разработанных на замену российским "Союзам" частными американскими компаниями SpaceX и Boeing.