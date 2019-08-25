В Тюменской области прокуратура проверяет инцидент в больнице

Тюменская областная прокуратура начала проверку информации об отказе врачей местной больницы оказать помощь пациентке с отёком лёгких. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на сайте прокуратуры.

25 августа медики одной из больниц Тюмени якобы отказались принимать пациентку с отёком лёгких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут. В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили эту информацию.