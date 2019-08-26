Мэрия Москвы не согласовала шествие оппозиции 3 сентября

Власти Москвы отказались согласовать шествие оппозиции 3 сентября. Копию ответа мэрии опубликовала в фейсбуке глава предвыборного штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

В департаменте региональной безопасности Москвы заявили, что 3 сентября в городе будут проходить мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Кроме того, там посчитали, что в месте планируемого шествия отсутствует площадка для сбора заявленных 40 тысяч человек и акция может создать "помехи движению пешеходов и ограничит доступ к объектам инфраструктуры".

Шествие планировалось провести от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.

Ранее власти отказали Либертарианской партии в согласовании шествия по бульварам 31 августа в центре Москвы. Отказы получили и остальные заявители акций за свободные выборы в Мосгордуму и освобождение политзаключенных. При этом во всех случаях мэрия не предложила альтернативных площадок для акций.